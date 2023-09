Bank of England opfordrer til national samtale om privatlivsbekymringer for digitalt pund

Bank of England (BoE) udpegede viceguvernør Sarah Breeden har opfordret til en "national samtale" for at imødekomme offentlige bekymringer omkring privatlivets fredsimplikationer af en digital version af pundet. BoE og Storbritanniens finansministerium har undersøgt muligheden for at introducere et digitalt pund i den nærmeste fremtid. Kritikere hævder dog, at en digital valuta kunne gøre det muligt for regeringer at overvåge enkeltpersoners forbrugsvaner og komplicere kontanttransaktioner.

Breeden understregede behovet for at adressere privatlivsproblemer og fremme åben dialog om emnet. Hun understregede, at et digitalt pund ville tjene som grundlaget for alle digitale transaktioner og sikre tillid til valutaen. Hun erkendte dog, at der er udfordringer med at håndtere privatlivets fred og definere statens rolle i forhold til en digital valuta.

Bekymringer om privatlivets fred med hensyn til programmerbarhed blev også anerkendt af Breeden, som fremhævede behovet for at etablere klar lovgivning og vilkår og betingelser for at imødegå disse bekymringer.

Breeden understregede endvidere, at privatlivets fred også bør være en prioritet, når man overvejer den private sektors digitale valutaer. Hun påpegede, at elleve lande allerede har udrullet digitale versioner af deres valutaer, og den amerikanske centralbank overvejer også muligheden.

Indvirkningen på finansiel stabilitet er en anden vigtig overvejelse for Breeden. Svarene på den offentlige høring om det digitale pund vil blive offentliggjort senere på året og give yderligere indsigt i forskellige aspekter af forslaget.

Det er værd at bemærke, at Breeden afviste ideen om, at en digital valuta ville eliminere tilgængeligheden af ​​kontanter som foreslået af kritikere.

Kilder: Reuters

Definitioner:

– Digitalt pund: En digital version af Storbritanniens valuta, pund sterling.

– Bank of England (BoE): Det Forenede Kongeriges centralbank.

– Bekymringer om beskyttelse af personlige oplysninger: Bekymringer vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og individuelle privatlivsrettigheder.

– Programmerbarhed: Evnen til at skrive kode eller instruktioner til en computer eller digitalt system til at udføre specifikke funktioner eller opgaver.

– Finansiel stabilitet: Den tilstand, hvor et finansielt system, såsom et banksystem, er i stand til at modstå stød og opretholde sin drift.

– Offentlig høring: Processen med at søge offentligt input eller feedback om et bestemt emne eller forslag.

Kilde: Reuters