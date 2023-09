BMW Scraps abonnementsgebyr for opvarmede autostole

BMW har besluttet at fjerne det kontroversielle abonnementsgebyr for opvarmede autostole, der vakte opsigt blandt kunderne sidste år. Den tyske bilproducent stod over for modreaktioner, da den indførte et månedligt gebyr på $18 for opvarmede sæder, en funktion, der tidligere var forventet som standard. Flytningen fik et fællesskab af hackere til at tilbyde deres tjenester for at låse op for funktionen for dem, der ikke ville betale ekstra.

Mens amerikanske chauffører ikke var berørt af muligheden for kun abonnement, måtte BMW-ejere i Tyskland, Storbritannien og andre lande beslutte, om de skulle betale ekstra for opvarmede sæder. I et nyligt interview med Autocar meddelte BMW's bestyrelsesmedlem for salg og marketing, Pieter Nota, dog, at sædevarme nu kan købes eller afvises ved køb.

Nota forklarede, at beslutningen om at skrotte abonnementsgebyret var drevet af lav brugeraccept og kundeopfattelse. "Folk føler, at de betalte det dobbelte, hvilket faktisk ikke var sandt, men opfattelsen er virkelighed," sagde Nota. Han erkendte, at selv om BMW ønskede at yde en ekstra service ved at tilbyde muligheden for at aktivere sædevarme senere, faldt det ikke godt ud hos kunderne.

Kontroversen vakte endnu mere opmærksomhed, da to amerikanske lovgivere, Paul Moriarty og Joe Danielsen, udtrykte deres bekymring og overvejede at forbyde denne praksis. De argumenterede for, at bilselskaber ikke skulle opkræve et abonnementsgebyr for forbrugerne for funktioner, der allerede er installeret på køretøjet på salgstidspunktet. Moriarty og Danielsen mente, at sådan forretningspraksis primært tjente til at øge virksomhedernes overskud og havde til formål at beskytte forbrugerne mod stigende omkostninger.

Samlet set er BMWs beslutning om at ophæve abonnementsafgiften for opvarmet sæde et positivt skridt, der adresserer kundernes feedback og sikrer en mere gennemsigtig købsproces for sine køretøjer.

