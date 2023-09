Zoom introducerer AI-drevet digital assistent til abonnementer

Zoom har afsløret sin nye generative AI-drevne digitale assistent, kaldet Zoom AI Companion. Assistenten vil blive inkluderet i Zooms betalte abonnementer uden ekstra omkostninger. AI Companion vil være tilgængelig på tværs af Zoom-platformen og tilbyder funktioner såsom mødeopsummering, meddelelsesudkast og mødefeedback i realtid. Mens nogle funktioner vil være tilgængelige ved lanceringen, vil andre blive rullet ud i foråret 2024.

Smita Hashim, Chief Product Officer hos Zoom, understregede virksomhedens engagement i kundeværdi og innovation med introduktionen af ​​AI Companion. Brugere vil være i stand til at interagere med assistenten gennem et sidepanel i Meetings-oplevelsen, og Zoom har planer om at udvide assistentens muligheder i løbet af det næste år.

Ud over denne meddelelse reagerede Zoom CEO Eric Yuan på Microsofts beslutning om at adskille Microsoft Teams fra Office 365- og Microsoft 365-abonnementer. Yuan foreslog, at US Federal Trade Commission (FTC) skulle overveje at undersøge sagen i lighed med EU's konkurrencebegrænsende organ.

Salesforce lancerer avancerede produktivitetsværktøjer til Slack

Salesforce har introduceret tre nye avancerede produktivitetsværktøjer til Slack: Slack AI, Slack-lister og nye automatiseringsfunktioner. Slack AI er integreret i platformen og tilbyder funktioner såsom kanalrecaps og trådresuméer. Slack lister giver brugerne mulighed for at spore arbejdsopgaver og administrere projekter med et strømlinet kommunikationsflow. De nye automatiseringsfunktioner giver brugerne mulighed for at automatisere specifikke opgaver uden kodningsekspertise. Udviklere kan også bygge brugerdefinerede apps med Slack som vært.

Noah Desai Weiss, Chief Product Officer hos Slack, understregede virksomhedens fokus på at levere en intelligent og effektiv produktivitetsplatform, der sætter brugerne i stand til at udføre deres bedste arbejde. Slack AI og Slack lister vil være i pilot denne vinter, med generel tilgængelighed planlagt til 2024. Den nye automatiseringshub er indstillet til at være tilgængelig senere på måneden.

Microsoft afslutter support til Skype i Teams Rooms, introducerer Billing for Recording og Transscript API'er

Microsoft har annonceret, at Teams Rooms ikke længere vil understøtte forbindelser til Skype for Business-serveren fra den 1. oktober 2023. Denne ændring vil påvirke et lille antal kunder, der bruger lokale konfigurationer. Teams Rooms vil flytte sin support til Exchange-serveren, som allerede bruges af Teams Desktop.

Samtidig har Microsoft introduceret fakturering for sine optagelses- og transskriptions-API'er i Teams. Udviklere vil nu blive opkrævet for at bruge disse API'er, med optagelser, der koster $0.03 per minut og transskriptioner til en pris af $0.024 per minut. Microsoft fremhævede fordelene ved disse API'er for udviklere, der bygger line of business (LOB) apps og multi-tenant Independent Software Vendor (ISV)-løsninger, herunder opsummering af opkald, højttalerindsigt, smart opfølgning og træning og onboarding.

kilder:

– Zoom: Udtalelse fra Smita Hashim, Chief Product Officer hos Zoom

– Bloomberg: Zoom CEO reagerer på Microsoft Teams EU-unbundling: 'Du bør spørge FTC'

– Salesforce News: Salesforce annoncerer nøgleinnovationer til Slack

– Microsoft: Microsoft Teams Rooms og Microsoft Teams Recording and Transcript API'er