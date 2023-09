Forøg spilleroplevelsen med BGMI-indløsningskoder

Det populære spil Battlegrounds Mobile India (BGMI) har vundet indpas, siden PUBG Mobile blev fjernet fra det indiske marked. En af de funktioner, der adskiller BGMI, er tilgængeligheden af ​​daglige BGMI-indløsningscertifikater, som kan veksles til forskellige belønninger i spillet.

BGMI-indløsningskoder er en velsignelse for spillere med et begrænset budget. Ved at bytte disse certifikater kan spillere opnå in-game valuta kendt som "Unknown Cash" (UC), såvel som emotes, genstande og forbedringer til våben og køretøjer. Det bedste er, at friske indløsningskoder ikke længere er nødvendige for at få UC, hvilket gør det nemmere for budgetbevidste spillere at få adgang til disse værdifulde belønninger.

For den 12. september 2023 er disse BGMI-indløsningskoder, der tilbydes:

– BTOQZHZ8CQ

– TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

– RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC

Hvis du er ny til at indløse BGMI-koder, er her en trin-for-trin guide:

1. Besøg den udpegede BGMI-refusionsside.

2. Bekræft din BGMI-kontostatus.

3. Indtast kampagnekoden nøjagtigt i det angivne felt.

4. Vælg "Indløs" blandt de tilgængelige muligheder.

5. Tjek din beholdning i spillet for at få adgang til de indløste genstande.

Disse indløsningskoder låser op for forskellige belønninger, inklusive forbedringer til skydevåben og køretøjer, samt en række genstande i spillet. At fordybe dig i den fængslende verden af ​​BGMI er nu gjort endnu mere spændende med 12. september 2023-koderne.

