BeXide Studio viser uanmeldt spil på Tokyo Game Show 2023

BeXide, det velrenommerede studie kendt for sine populære spil såsom Doko Demo Issyo og Super Bullet Break, har annonceret, at det vil udstille en uanmeldt titel til PlayStation 5, Switch og PC (Steam) platformene ved Tokyo Game Show 2023. meget ventede spil vil blive vist sammen med BeXides tidligere annoncerede spil, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

Besøgende til begivenheden vil have mulighed for at spille både Persha og Magic Labyrinth: Arabian Nyaights og den ikke offentliggjorte titel på standen "Indie Games Corner". Som en særlig oplevelse for spillere vil BeXide tilbyde eksklusive Tokyo Game Show 2023 akryl nøgleholdere til Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, samt en separat original nyhed til det nyligt annoncerede spil.

Tokyo Game Show 2023 er planlagt til at finde sted fra den 21. til den 24. september på Makuhari Messe i Chiba, Japan. Denne højt ansete spilbegivenhed tiltrækker branchefolk, spilentusiaster og medier fra hele verden og giver udviklere en platform til at fremvise deres seneste kreationer.

BeXides beslutning om at præsentere et uanmeldt spil på Tokyo Game Show 2023 har skabt betydelig begejstring blandt fans og spilsamfundet. Med studiets track record for at levere fornøjelige og innovative spiloplevelser, er forventningen til denne nye titel på et rekordhøjt niveau.

Kilde: Gematsu.com