Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp – Et indblik i NHL Preseason

National Hockey League (NHL) og NHL Network har annonceret deres partnerskab med Los Angeles Kings for den fjerde sæson af deres all-access preseason-dokuserie, Behind The Glass. Denne serie i tre dele, produceret af NHL Network i samarbejde med NHL Productions, vil give et kig bag kulisserne på intensiteten, dramaet og konkurrencen i en NHL-præsæson gennem linsen af ​​de to gange Stanley Cup Champion Kings.

Den kommende sæson af Behind The Glass vil byde på Kings' tur til den sydlige halvkugle, når de spiller mod Arizona Coyotes i Melbourne, Australien til 2023 NHL Global Series. Dette vil være de første NHL-kampe nogensinde spillet i Australien, hvilket tilføjer spænding til serien. Spillerne vil blive mikrofonet op og præsenteret væk fra skøjtebanen, hvilket tilbyder fans uovertruffent indhold, mens de konkurrerer om deres plads på listen og forbereder sig til den ordinære sæsonåbning.

Efter to på hinanden følgende Stanley Cup Playoff-pladser har Kings øget forventningerne til organisationen. Behind The Glass vil fokusere på holdets vicepræsident og general manager, Rob Blake, og cheftræner Todd McLellan, da de leder holdet gennem træningslejren og former visionen for en flerårig Stanley Cup-kandidat. Serien vil også profilere nøglespillere som den nyerhvervede center Pierre-Luc Dubois, de stigende stjerner Adrian Kempe og Kevin Fiala og veterankernespillerne Anze Kopitar og Drew Doughty. Teampræsident Luc Robitaille vil give en unik indsigt i, hvad det vil sige at være en konge.

Behind The Glass havde første gang premiere i 2018 og gav fans et hidtil uset kig på NHL preseason gennem New Jersey Devils øjne. Siden da har serien vist Philadelphia Flyers og Nashville Predators. Dette års udgave vil øge indsatsen med den internationale tur til Melbourne, Australien.

Fans kan forvente at se eksklusivt bonusindhold og klip fra hver episode af Behind The Glass, der deles på tværs af digitale og sociale medieplatforme ved hjælp af hashtagget #BehindTheGlass. Derudover vil hver episode være tilgængelig på NHL's YouTube-platform, hvilket giver fans flere muligheder for at engagere sig i serien.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp lover at bringe fans tættere på spillet og give et unikt og aldrig før set perspektiv på holdet og preseason. Med hidtil uset adgang vil denne dokumentserie helt sikkert begejstre fans, når de forventer den kommende NHL-sæson.

kilder:

– NHL Pressemeddelelse: Behind The Glass: Emerging NHL Stars Featured in Docu-Series (2021)

– NHL's officielle hjemmeside