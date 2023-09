Beats samarbejder med Olive & June for New Nail Collection

Beats, kendt for sine populære øretelefoner og hovedtelefoner, begiver sig ind i skønhedsindustrien med sit første samarbejde nogensinde med skønhedsmærket Olive & June. For at fejre udgivelsen af ​​deres nye nuancer har Cosmic Silver og Cosmic Pink, Beats og Olive & June lanceret en neglekollektion, der giver brugerne mulighed for at koordinere deres neglelooks med deres tekniske tilbehør.

Kollektionen indeholder to neglelak-nuancer, der matcher Beats Studio Buds+, samt tryk-på-negle inspireret af udseendet og lytteoplevelsen fra de trådløse øretelefoner. Olive & June delte nyheden på Instagram og inviterede følgere til at shoppe de limited edition polermidler og tryk-on.

Olive & June er blevet populær for sine salonværdige neglesæt, der bringer neglesalonoplevelsen til dit hjem. Deres bedst sælgende Mani System-sæt er nemme at bruge, og neglelakken er langtidsholdbar. Kunder kan tilpasse deres sæt med en række nuancer, der ændrer sig med hver sæson eller samarbejde.

Den nye Beats x Olive & June neglekollektion kan nu købes. Beats Polish Duo-pakken inkluderer pink og sølv metalliske neglelakfarver, som kan bruges til at skabe forskellige neglelooks. Beats Press-On Bundle tilbyder fem forskellige negledesigns, der kan mikses og matches. Hvert sæt kommer med 42 negle, en forberedelsespude, ikke-neglebeskadigende lim, en trækutikula-skubber og en 2-i-1 neglefil og buffer.

Hvis du er interesseret i at prøve tryk-på-negle eller leder efter skønhedsanbefalinger, så sørg for at tjekke vores oversigt over de bedste tryk-på-negle, skønhedsduper og celeb-elskede skønhedsprodukter.

kilder:

– Instagram-opslag af Olive & June

– Billboard-artikel