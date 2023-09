Barbie Digital udgivelsesdato fastsat til 12. september

Warner Bros. har netop annonceret, at den længe ventede Barbie-film vil være tilgængelig til digital køb eller leje den 12. september. Denne nyhed kommer som en lettelse for fans, der spændt har ventet på den digitale udgivelse, især i betragtning af tendensen med kortere biografvinduer og tilgængeligheden af ​​film på streamingplatforme kort efter deres biografudgivelse.

Udover den digitale udgivelse vil filmen også blive vist i IMAX-biografer fra den 22. september. Denne udgivelse vil indeholde en splinterny post-credit-scene, der øger spændingen for Barbie-fans.

Warner Bros. har afsløret, at den digitale udgivelse kommer med over 30 minutters bonusmateriale. Dette inkluderer featurettes som "Welcome to Barbie Land", "Becoming Barbie", "Playing Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party" og "It's a Weird World". Fans kan forvente at nyde masser af ekstra Barbie-indhold sammen med filmen.

Der er dog i øjeblikket ingen information om, hvornår filmen vil være tilgængelig til streaming på Max. Warner Bros. har ændret sin tilgang og beslutter nu fra sag til sag, hvornår film skal udgives på platformen, og der er ingen detaljer om, hvornår Barbie vil være tilgængelig for køb på Blu-ray eller DVD.

Annonceringen af ​​den digitale udgivelsesdato har skabt begejstring blandt Barbie-fans, som spændt har ventet på muligheden for at se filmen. Hvorvidt fans vælger at købe det digitalt eller vente på dets udgivelse på Max, er stadig uvist. I mellemtiden fortsætter forventningen med at opbygges til udgivelsen af ​​Barbie og alt det ekstra indhold, det vil bringe til fans.

kilder:

– Warner Bros. bekræftelsesmail til Decider.