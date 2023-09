Barbie Digital Udgivelsesdato: Hvor kan man se og hvornår man kan forvente streaming på Max

Efter sin enorme succes ved billetkontoret er den længe ventede Barbie-film endelig tilgængelig til digital download. Warner Bros. har besluttet at udgive Barbie på premium video-on-demand-platforme mindre end to måneder efter dens biografudgivelse. Filmen vil dog fortsat blive vist i biograferne, inklusive en uges IMAX-udgivelse den 22. september.

Hvad angår streamingmuligheder, kan Barbie fra tirsdag den 12. september købes og lejes digitalt på platforme som Amazon Prime, Google Play, Apple TV og Vudu, blandt andre. Prisen kan variere afhængigt af platformen, men Amazon Prime tilbyder filmen til forudbestilling til $29.99 til køb og $24.99 til leje for et 48-timers visningsvindue.

Barbie digitale udgivelse inkluderer over 30 minutters bonusindhold, inklusive featurettes som "Welcome to Barbie Land", "Becoming Barbie", "Playing Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party" og " Det er en underlig verden." Der er dog endnu ingen specifik udgivelsesdato for Barbie DVD'en eller Blu-Ray.

Da Barbie er en Warner Bros.-film, forventes den at være tilgængelig til streaming på Max, streamingtjenesten ejet af Warner Bros., inden årets udgang. Tidligere Warner Bros.-biografudgivelser har fulgt et mønster, hvor de udgives på premium video-on-demand og derefter bliver tilgængelige på Max efter en vis periode. For eksempel blev The Flash udgivet på PVOD fem uger efter dens biografudgivelse og begyndte at streame på Max fem uger efter PVOD.

I betragtning af Barbies økonomiske succes og forventning er det sandsynligt, at studiet vil vente længere med at udgive den på Max. Efter et lignende mønster som The Flash, kan Barbie dukke op på Max cirka ni uger efter dens biografudgivelse. Spekulativt kunne Barbie streame på Max omkring midten til slutningen af ​​november 2023. Det er dog vigtigt at bemærke, at der endnu ikke er annonceret en officiel Barbie Max-udgivelsesdato.

Hvis du ikke kan vente med at se Barbie-filmen, kan du købe eller leje den online fra i morgen. Nyd den digitale udgivelse, og følg med for eventuelle opdateringer om Barbies tilgængelighed til streaming på Max.

