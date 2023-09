Baldur's Gate 3 NPC opkaldt fra Dungeons & Dragons Sourcebook

En ørneøjet spiller af Baldur's Gate 3 har bemærket, at en vigtig NPC i spillet kan være blevet navngivet ved hjælp af en Dungeons & Dragons Fifth Edition-kildebog. Baldur's Gate 3, der er baseret på den populære bordplade RPG, trækker i høj grad fra verden og mekanikken i Dungeons & Dragons Fifth Edition, hvilket gør den bekendt for fans af franchisen.

Spilleren opdagede, at navnet "Auntie Ethel" kan findes i kildebogen kaldet Volo's Guide to Monsters, som ofte bruges af Dungeon Masters til at skabe deres egne hags. Bogen indeholder en tabel med hagenavne, og blandt dem er "Tante" og "Ethel". Baldur's Gate 3-spillere vil genkende tante Ethel som en vigtig NPC i 1. akt, som i første omgang ser ud til at være en normal gammel kvinde, men til sidst bliver afsløret som en stærk og ond skæg.

Opdagelsen af ​​dette mulige påskeæg tilføjer endnu mere dybde til spillet, da det antyder, at udviklerne, Larian Studios, kan have henvist til kildebogen, da de skabte spillets karakterer. Interessant nok er kildebogen skrevet fra perspektivet af en karakter ved navn Volo, som også optræder som en NPC i Baldur's Gate 3.

Det er muligt, at Volo stødte på tante Ethel på et tidspunkt og inkluderede hendes navn i sin bog, hvilket tilføjer et lag af indbyrdes forbundethed til spillets historie. Derudover præsenterer både tante Ethel og Volo spillere for svære valg, omend med forskellige resultater. Denne opdagelse fremhæver opmærksomheden på detaljer i Baldur's Gate 3 og belønner fans, der tager sig tid til at dykke dybere ned i indholdet.

Alt i alt er dette påskeæg blot et eksempel på rigdommen og dybden af ​​Baldur's Gate 3, som fortsætter med at betage spillere med sin indviklede verden og mekanik. Hvis du er fan af spillet, så sørg for at tjekke vores omfattende dækning for de seneste nyheder, guider og mere.

