Sådan rekrutterer du Minthara uden at dræbe i Baldur's Gate 3

En af de populære NPC'er i Baldur's Gate 3 er Minthara, Dark Elf, der har lovet sin troskab til Absolute. Mange spillere har været ivrige efter at rekruttere hende som en romantisk følgesvend, men for at kunne gøre det, var de nødt til at gennemføre en mission, der involverede en masse drab. En klog spiller har dog opdaget en metode til at rekruttere Minthara uden at tage liv.

Typisk, for at få Minthara til at slutte sig til din side, skal du fuldføre en opgave, hun giver dig for at slagte alle i Emerald Grove. Dette ville involvere et blodigt møde med Tieflings og Druider, med bistand fra Mintharas nissetropper. Reddit-brugeren Wulfrinnan har dog delt en metode til at rekruttere Minthara "uskyldigt."

Ifølge Wulfrinnans metode skal du først tale med Tiefling-børnene i Mols bande om at stjæle Druide-idolet. Stjæl derefter idolet ved at bruge stealth for at forhindre ritualet i at finde sted. Dette ville udløse en kamp mellem Tieflings og Druiderne, hvor du enten skulle løbe eller snige dig ud. Indrapporter bagefter placeringen af ​​lunden til Minthara, og når I begge vender tilbage, vil I finde alle forsvarerne døde. Dette giver dig mulighed for at rekruttere Minthara senere i spillet uden at skulle dræbe nogen.

Selvom denne metode kan virke uskyldig på overfladen, er det vigtigt at bemærke, at det stadig involverer manipulation og bedrag. Det minder om lignende moralsk tvetydige valg i andre RPG'er som Star Wars: Knights of the Old Republic. Men hvis du foretrækker at spille som en karakter, der forsøger at holde hænderne rene, kan denne metode være en nyttig undvigelse i Baldur's Gate 3.

