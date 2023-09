Baldur's Gate 3 Split-Screen på PS5: Performance Review

Baldur's Gate 3 fik for nylig sin debut på PS5, og med den kom den længe ventede split-screen-funktion. Dette giver PS5-ejere mulighed for at slå sig sammen med deres venner, der spiller på pc. Mens split-screen funktionalitet generelt fungerer godt, er IGN stødt på nogle problemer under deres præstationsgennemgang af spillet.

Under gennemgangen bemærkede Michael Thompson, anmelderen, at spillets ydeevne faldt betydeligt, da to karakterer udforskede forskellige dele af en by, specifikt under Act 3. Han fandt ud af, at CPU'en, snarere end GPU'en, blev beskattet i disse tilfælde. Thompson rapporterede et gennemsnit på 27.3 billeder i sekundet, da han testede split-screen-tilstand i Act 3. I split-screen-tilstand kører spillet med 1440p og 30fps.

Akt 3 er kendt for at være særligt belastende i Baldur's Gate 3, uanset platformen, på grund af det store område af placeringen og det høje antal ikke-spilbare karakterer (NPC'er) til stede. På trods af faldet i ydeevnen under Act 3, understregede Thompson, at spillet generelt opretholder en stabil billedhastighed på omkring 30 fps uden for den specifikke placering.

Det er værd at bemærke, at split-screen har været en udfordring for Baldur's Gate 3 på alle platforme. Især Xbox-versionen stod over for ydeevneproblemer, og som et kompromis blev split-screen oprindeligt fjernet fra Xbox Series S-versionen, selvom den muligvis vil blive tilføjet i en fremtidig opdatering. Larian Studios, udviklerne af Baldur's Gate 3, arbejder også på at implementere cross-play support, så PS5-spillere kan fortsætte deres spilfremskridt på pc og omvendt.

På trods af disse præstationshikke med delt skærm, er Baldur's Gate 3's co-op-funktion blevet rost generelt. Spillet tilbyder en rig co-op-oplevelse, der understøtter flere spillere online og i split-screen-tilstand. Larian Studios har gjort en betydelig indsats for at sikre, at spillet fungerer problemfrit i begge tilstande.

I IGN's anmeldelse af Baldur's Gate 3 fik spillet en perfekt score på 10, der roste dets taktiske RPG-kamp, ​​overbevisende historie, veludviklede karakterer, poleret filmisk præsentation og en verden, der tilskynder til udforskning og kreativitet.

Kilde: IGN (Taylor, 2021)