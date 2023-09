Baldur's Gate 3: Konsekvenserne af at miste en understen

Baldur's Gate 3 har fanget spillernes opmærksomhed med sin imponerende udførelse af Dungeons & Dragons-systemer og den frihed, den giver til rollespil. Spillet vil dog ikke tøve med at advare dig, hvis du er ved at gøre noget tåbeligt, før det lader dig fortsætte og står over for konsekvenserne.

I akt 3 i spillet får spillerne til opgave at finde de resterende Netherstones til hovedopgaven, "Konfronter den ældre hjerne". Disse Netherstones er afgørende for historien og kan ikke smides væk. For at forhindre spillere i at kassere dem, begrænser spillet at kaste selve Netherstones. Der er dog intet forbud mod at placere en Netherstone i en container, og det er her, tingene bliver interessante.

BOB_BestOfBugs, en ressourcestærk spiller, besluttede at teste spillets grænser ved at kaste containeren med en Netherstone i en afgrund. Kejser-karakteren advarer spilleren om vigtigheden af ​​stenen og instruerer dem i at hente den. Men når beholderen er smidt væk, beklager kejseren spillerens handlinger og siger, at uden alle tre sten er deres chancer for at dominere hjernen ødelagt.

Som en konsekvens bliver spillere udsat for en cutscene, hvor Absolute forvandler spilleren og deres fest til mind flayers, efterfulgt af en Game Over-skærm. Denne dårlige slutning kan udløses på forskellige punkter gennem spillet, inklusive under en forstyrret lang hvile i 2. akt.

Det er værd at bemærke, at selvom spillet afskrækker spillere fra at gå imod deres motivationer, forhindrer det dem ikke helt i at gøre det. I stedet giver det spillere mulighed for at eksperimentere og være vidne til konsekvenserne af deres handlinger, komplet med karakterer, der minder dem om "Jeg fortalte dig det."

Baldur's Gate 3 fortsætter med at imponere med sin opmærksomhed på detaljer og den måde, den imødekommer spillervalg. BOB_BestOfBugs video, der viser konsekvenserne af at miste en Netherstone, giver en interessant udforskning af spillets mekanik. Så hvis du planlægger lignende stunts, skal du sørge for at spare på forhånd, ellers kan du komme til at stå over for alvorlige konsekvenser.

