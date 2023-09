Sådan bygger du den bedste version af Shadowheart i Baldur's Gate 3

Ønsker du at skabe den bedste version af Shadowheart i Baldur's Gate 3? Vores praktiske byggeguide har al den information, du behøver for at gøre hende til den mest effektive og stærke karakter som muligt.

Bedste underklasse til Shadowheart i Baldur's Gate 3

Den bedste underklasse til Shadoheart er Life Domain. Mens du har mulighed for at beholde hendes oprindelige underklasse, Trickery Domain, vil det give flere fordele at ændre det til Life Domain. For at skifte hendes underklasse skal du bruge "Withers"-funktionen, som koster 100 guld.

Bedste evnescore-spredning for Shadowheart i Baldur's Gate 3

Den ideelle kapacitetsscorespredning for Shadowheart er som følger:

– Styrke: 10

– Behændighed: 14

– Grundlov: 16

– Intelligens: 8

– Visdom: 16

– Karisma: 10

Da Shadowhearts hovedstat er visdom, er det vigtigt at prioritere det. Grundloven er også afgørende for overlevelsesevnen, da det påvirker helbredet. Derudover vil fokus på fingerfærdighed forbedre hendes nøglefærdigheder.

Bedste besværgelser til Shadowheart i Baldur's Gate 3

Som præst er besværgelser essentielle for Shadowheart. Det anbefales at vælge en kombination af healing, støtte og skader for hende. Her er nogle forslag:

– Cantrip: Vejledning, modstand, frembring flamme

– Niveau 1: Helbredende ord, beskyttelse mod ondt og godt, helbrede sår, påføre sår, troens skjold, kommando

– Niveau 2: Åndeligt våben, hold person

– Niveau 3: Massehelbredende ord, Fjern forbandelse, Glyph of Warding

– Niveau 4: Bevægelsesfrihed

– Niveau 5: Insektpest, Dispel Ond og Good, Flame Strike, Planar Binding

– Niveau 6: Heal, Heltefest

Bedste bygning til Shadowheart i Baldur's Gate 3

Hvis du foretrækker ikke at ændre hendes underklasse eller vil vide, hvordan du niveauer hendes sidste 1. niveau, så dækker vores byggeguide dig. Du skal blot følge de anbefalede underklasse, evnescore og stavevalg nævnt ovenfor.

At skabe den bedste version af Shadowheart i Baldur's Gate 3 vil sikre, at hun udmærker sig som healer og skadeshandler. Med denne build vil du være i stand til at nedkæmpe enhver fjende med lethed. Sørg for at tjekke vores andre Baldur's Gate 3-vejledninger for flere nyttige tips og information.

