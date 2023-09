E. Coli-bakterier udviklet til at generere elektricitet fra spildevand

Forskere ved EPFL, et offentligt forskningsuniversitet i Schweiz, har med succes konstrueret E. coli-bakterier til at producere elektricitet, mens de metaboliserer organisk affald. Professor Ardemis Boghossian, den ledende forsker, mener, at denne teknik kan give en bæredygtig løsning til både affaldsbehandling og energiproduktion.

I modsætning til andre eksotiske mikrober, der naturligt producerer elektricitet, har E. coli den fordel, at den kan vokse på en lang række kilder, så den kan generere elektricitet i forskellige miljøer. Ved at forbedre E. coli's evne til at udføre ekstracellulær elektronoverførsel (EET), har forskerne effektivt skabt "elektriske mikrober", der er i stand til at producere elektricitet, mens de metaboliserer forskellige typer organiske substrater.

Holdet testede den modificerede E. coli i forskellige miljøer, herunder spildevand indsamlet fra et bryggeri. Mens andre elektriske mikrober kæmpede for at overleve, trivedes den konstruerede E. coli og demonstrerede dens potentiale for storstilet affaldsbehandling og energiproduktion. Professor Boghossian beskrev dette som at "slå to fluer med ét smæk", da elektricitet genereres under behandling af organisk affald.

Implikationerne af denne undersøgelse strækker sig ud over affaldsbehandling. Den konstruerede E. coli kan også bruges i mikrobielle brændselsceller, elektrosyntese og biosensing. Dens genetiske fleksibilitet gør det muligt for den at tilpasse sig specifikke miljøer og råvarer, hvilket gør den til et alsidigt værktøj til bæredygtig teknologiudvikling.

Hovedforfatter Mohammed Mouhib udtrykte begejstring over de fremtidige anvendelser af manipulerede bioelektriske bakterier og udtalte, at de skubber grænserne for virkelige applikationer. Yderligere forskningsindsats på dette område forventes at opskalere teknologien.

kilder:

– EPFL (Swiss Federal Institute of Technology i Lausanne)

– ACTU EPFL