To medlemmer udnævnt til den australske regerings Digital Games Tax Offset Advisory Board

Den australske føderale regering har annonceret udnævnelsen af ​​to medlemmer til det rådgivende udvalg for landets nye Digital Games Tax Offset (DGTO). DGTO tilbyder spiludviklere en 30 % skatterabat på lokale udviklingsomkostninger, der når en tærskel på AUD $500,000.

De udnævnte, Johanna Egger og Morgan Jaffit, vil tjene i tre-årige perioder og vil give vejledning til regeringen om DGTO-ansøgninger. Johanna Egger er bestyrelsesmedlem i Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) og administrerende direktør for det digitale studie Two Bulls. Morgan Jaffit er en rådgivende executive producer hos Weta Workshop og har arbejdet med forskellige studier såsom Defiant Development og Spitfire Interactive.

Tony Burke, minister for kunst, udtrykte sin støtte til udnævnelserne i en pressemeddelelse, hvori han udtalte, at Australien har en stolt historie med spiludvikling, og at han ønsker at sikre dets fremtidige vækst og udvikling. Han tror på, at Johanna og Morgan med deres store erfaring inden for spil og digitale kreative industrier vil bringe værdifuld ekspertise til bestyrelsen.

Federal Digital Games Tax Offset blev oprindeligt annonceret i 2021 af Morrison-regeringen og blev implementeret i midten af ​​2023 af den albanske regering. Det er en del af en bredere indsats for at fremme vækst i den australske spiludviklingsindustri og tiltrække internationale studier. Andre statsbaserede rabatter og tilskudsprogrammer, såsom dem i Queensland, New South Wales, Victoria og South Australia, understøtter også spiludvikling på forskellige niveauer.

Ud over skattefradraget fortsætter mindre tilskudsprogrammer, såsom Games: Expansion Pack fra Screen Australia og First Nations Game Studio Fund, med at yde støtte til uafhængige spiludviklere. Disse initiativer har til formål at fremme væksten i udvikling af solo- og småholdsspil i Australien.

kilder:

– Pressemeddelelse fra kontoret for Tony Burke, minister for kunst

– Australian Federal Government's Digital Games Tax Offset (DGTO) program