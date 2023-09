Australien tager skridt til at forhindre deling af AI-genereret materiale om seksuelt misbrug af børn

Australien implementerer nye foranstaltninger for at forhindre deling af materiale om seksuelt misbrug af børn, der er skabt af kunstig intelligens (AI). Landets internetregulator, e-sikkerhedskommissær Julie Inman Grant, meddelte, at en ny kode er blevet udarbejdet af industrigiganterne Google og Bing efter anmodning fra regeringen. Denne kode kræver, at søgemaskiner sikrer, at sådant indhold ikke vises i søgeresultaterne. Derudover vil det forbyde AI-funktioner i søgemaskiner at generere syntetiske versioner af materialet, almindeligvis kendt som deepfakes.

Den hurtige vækst af generativ kunstig intelligens-teknologi har fanget verden på vagt, ifølge Inman Grant. Som følge heraf dækkede den eksisterende kode udarbejdet af Google og Bing ikke AI-genereret indhold, hvilket førte til behovet for en revideret kode. Inman Grant udtalte: "Da de største aktører i branchen annoncerede, at de ville integrere generativ AI i deres søgefunktioner, havde vi et udkast til kode, der tydeligvis ikke længere var egnet til formålet. Vi bad industrien om at tage en ny tur."

Implementeringen af ​​denne nye kode fremhæver, hvordan det regulatoriske og juridiske landskab omkring internetplatforme bliver omformet af den stigende brug af AI-teknologier, der automatisk kan generere realistisk indhold. Google og Microsoft, moderselskabet til Bing, har endnu ikke kommenteret sagen.

Udover at adressere AI-genereret indhold, har Australiens regulator tidligere registreret sikkerhedskoder for forskellige internettjenester, herunder sociale medier og smartphone-applikationer. Disse koder vil træde i kraft i slutningen af ​​2023. Udviklingen af ​​sikkerhedskoder til internetlagring og private beskedtjenester er også i gang, men har mødt modstand fra fortalere for privatliv globalt.

