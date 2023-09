Mindre end halvdelen af ​​australierne har 5G-telefoner, ifølge forskning

Ifølge nyere undersøgelser udført af prissammenligningswebstedet Finder har kun 46 % af australierne, der bruger mobiltelefoner, en enhed, der er i stand til at opfange en 5G-forbindelse. Denne konklusion er baseret på Consumer Sentiment Tracker, en live-undersøgelse af over 53,000 australiere. Undersøgelsen afslørede også, at 24 % af de adspurgte ikke ønsker 5G-dækning, mens 8 % indrømmede, at de ikke vidste, hvad 5G er. Dog udtrykte 22 % af deltagerne et ønske om at opgradere til en 5G-telefon i fremtiden.

Derudover kommer forskningen på et tidspunkt, hvor 3G-netværkene nærmer sig deres afslutning. Store teleselskaber i Australien, såsom Vodafone, Telstra og Optus, har annonceret planer om at lukke deres 3G-netværk og genopbygge teknologien for at forbedre deres nyere 4G- og 5G-netværk. Vodafone er indstillet til at lukke sit 3G-netværk inden den 15. december, efterfulgt af Telstra i juni 2024 og Optus i september 2024.

Eksperter foreslår, at personer med ældre enheder bliver nødt til at opgradere snart eller risikerer at miste forbindelsen. Dette inkluderer iPhone-ejere, da modeller tidligere end iPhone 6 kun vil have adgang til 3G, som ikke længere vil blive understøttet næste år. 3G-nedlukningen vil også påvirke ikke-telefonenheder, såsom sikkerhedssystemer, medicinske alarmer, EFTPOS-maskiner og nogle bilers fjernstartsystemer. Det tilrådes for personer, der er afhængige af sådanne enheder, at tjekke med deres producenter eller netværksudbydere for at afgøre, om de vil blive påvirket.

De, der har købt deres mobiltelefoner inden for de sidste par år, behøver dog ikke bekymre sig, for selvom deres enheder ikke understøtter 5G, vil de ikke blive påvirket af 3G-nedlukningen. Mobilnetværk opgraderes typisk hvert årti eller deromkring, hvor ældre netværk udfases. 5G, den femte generation af mobilnetværk, blev først introduceret i 2019, og det forventes, at 6G vil blive introduceret i slutningen af ​​årtiet.

Samlet set fremhæver forskningen det nuværende landskab for mobilforbindelse i Australien, hvor mindre end halvdelen af ​​befolkningen bruger 5G-telefoner. Efterhånden som teknologien udvikler sig, bliver det afgørende for enkeltpersoner at holde deres enheder opdateret for at sikre uafbrudt forbindelse og adgang til de nyeste netværksmuligheder.

kilder:

– Finder Research

– M2M-forbindelse