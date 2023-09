Augusta County Library tilbyder undervisning i tekniske læsefærdigheder

Augusta County Library i Fishersville, Virginia, vil tilbyde undervisning i tekniske læse- og skrivefærdigheder til efteråret for at henvende sig til folk på alle niveauer. På dagens stadig mere virtuelle arbejdsmarked er der et voksende behov for digitale færdigheder for at sikre, at enkeltpersoner er udstyret med de nødvendige teknologiske færdigheder. Disse færdigheder spænder fra grundlæggende opgaver som at sende e-mails til at beskytte sig selv mod cybersvindel og phishing-forsøg.

Med støtte fra en AT&T-tilskudsfond sigter Augusta County Library mod at samarbejde med samfundet for at tilbyde både generel digital viden og specialiserede færdigheder. Rachael Phillips, voksenserviceleder på biblioteket, fremhæver vigtigheden af ​​digital færdighed i dagens samfund. Uden disse færdigheder kan individer komme bagud på arbejdsmarkedet og kæmpe med daglige aktiviteter i en teknologidrevet verden.

Undervisningen fra Augusta County Library vil være gratis, men pladsen vil være begrænset. Phillips opfordrer alle interesserede i at deltage til at besøge bibliotekets hjemmeside eller ringe for at aftale tid. Klasserne vil fokusere på grundlæggende cybersikkerhed, introduktion til enheder såsom Android- og Apple-enheder og opbygning af kernefærdigheder inden for digitale færdigheder.

Disse klasser er særligt gavnlige for ældre individer og dem, der kommer ind i samfundet igen. Phillips forklarer, at mange mennesker kæmper med at lære at bruge internetenheder, hvilket kan resultere i modløshed under jobsøgning og daglige aktiviteter. Ved at tilbyde disse klasser søger Augusta County Library at bygge bro over den digitale kløft og sikre, at medlemmer af samfundet har de nødvendige færdigheder til at trives i en stadig mere digital verden.

Afslutningsvis anerkender Augusta County Library vigtigheden af ​​færdigheder i digitale færdigheder og sigter mod at give ressourcer og klasser til at hjælpe enkeltpersoner med at opnå eller styrke disse færdigheder. Med støtte fra fællesskabet og AT&T-bevillingsfonden gør biblioteket digital færdighed tilgængelig for alle, uanset færdighedsniveau eller alder.

Kilde: WHSV (ingen URL angivet)