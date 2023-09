Revolutionerende hjernekirurgi med udvidet endoskopi

Forskere ved Johns Hopkins University og medicinalfirmaet Medtronic går sammen om at udvikle et vejledningssystem i realtid til hjernekirurgi ved hjælp af udvidet endoskopi. Denne innovative teknik udnytter simultan lokalisering og kortlægning (SLAM) teknologi, der oprindeligt blev brugt i selvkørende biler, til at skabe en 3D-model af det kirurgiske område i realtid. Ved at overlejre denne model på kirurgens live video-feed kan afgørende strukturer visualiseres med enestående nøjagtighed under proceduren.

Traditionelle kirurgiske navigationssystemer kræver ofte invasive procedurer som pinning og fastspænding for at stabilisere patientens hoved. Disse metoder kan føre til komplikationer og forlængede genopretningstider. Med udvidet endoskopi er der ikke behov for yderligere udstyr, hvilket minimerer patientens ubehag og eliminerer de risici, der er forbundet med langvarig levende billeddannelse.

Forskerholdets algoritme sporer visuelle detaljer i hver frame af endoskopets videofeed, hvilket muliggør præcis bestemmelse af endoskopets position og orientering. Den resulterende 3D-model projiceres derefter på video-feedet fra den virkelige verden, hvilket giver kirurger mulighed for at visualisere specifikke strukturer med sub-millimeter præcision. Denne metode øger ikke kun den kirurgiske nøjagtighed, men den er også mere end 16 gange hurtigere end tidligere computersynsteknikker.

Den potentielle virkning af udvidet endoskopi strækker sig ud over neurokirurgi. Endoskopiske procedurer på tværs af forskellige medicinske discipliner kunne drage fordel af denne avancerede visualiseringsmetode. Ved at reducere komplikationer og forkorte operationsvarigheden har udvidet endoskopi potentialet til at forbedre kirurgisk effektivitet og patientresultater.

Forskerholdet samarbejder med neurokirurger på Johns Hopkins Hospital for at forfine og validere deres metode til ægte operationsstuebrug. De udforsker også integrationen af ​​kunstig intelligens og maskinlæring for yderligere at forbedre hastigheden og præcisionen af ​​deres algoritme i fremtidige iterationer.

Den primære forfatter til undersøgelsen, Prasad Vagdargi, understreger betydningen af ​​deres resultater og siger, at udvidet endoskopi er en teknologi, hvis tid er inde.

Kilder: Johns Hopkins University, Medtronic plc