Audemars Piguet løfter sløret for nye udgivelser på tværs af fem samlinger

Audemars Piguet har for nylig introduceret en række nye ure på tværs af fem forskellige kollektioner, der viser deres engagement i innovation og håndværk. Blandt højdepunkterne er Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, High Jewelry Royal Oak, Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic og Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin har nu brugen af ​​titanium og bulk metallisk glas (BMG) i sin konstruktion, hvilket giver den et unikt og banebrydende udseende. Kombinationen af ​​disse materialer blev først set i mærkets 2021 Only Watch-tilbud, og nu er det blevet indarbejdet i den almindelige kollektion. Den nye udgave er drevet af kaliber 7121, der erstatter den tidligere kaliber 2121.

For dem, der foretrækker et strejf af luksus, har Audemars Piguet introduceret fire høje smykkeversioner af den klassiske Royal Oak. Disse modeller har den sjældne og yderst tekniske sneindstilling, som tilføjer en lysende effekt til det ikoniske design. Fås i 18-karat hvidt eller pink guld og i to størrelser, disse ure kombinerer elegance med bærbarhed.

I forlængelse af 50 års jubilæumsfejringen af ​​Royal Oak har mærket lanceret Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked i gult guld. Denne nye tilføjelse bevarer det samme DNA som de tidligere udgivne versioner af pink guld og rustfrit stål med fokus på gennemsigtighed og sofistikeret håndværk. Det anvendte urværk er kaliber 7124, som er særdeles tynd på kun 2.7 mm.

For at fejre 30-års jubilæet for Royal Oak Offshore har Audemars Piguet afsløret to nye modeller i keramik, titanium og guld. Disse ure nyfortolker 2020 Ref. 26405CE og drives af kaliber 4401, et selvoptrækkende integreret kronografværk med en flyback-funktion.

Til sidst, for dem, der leder efter teknisk ekspertise, præsenterer Audemars Piguet for første gang to nye versioner af Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie i sort keramik. Disse ure har mærkets patenterede Supersonnerie-teknologi, som sikrer enestående akustisk ydeevne. Drevet af kaliber 2953 kombinerer disse ure avanceret teknologi og traditionel finish.

Audemars Piguet fortsætter med at skubbe grænserne for urmageri med deres seneste udgivelser og tilbyder entusiaster en bred vifte af muligheder, der viser både deres tekniske ekspertise og kunstneriske flair.

