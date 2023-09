Astranis giver internetadgang til Mexico med to satellitter

Astranis, en startup, der har specialiseret sig i at bygge og drive små bredbåndssatellitter, har afsløret sine planer om at bringe internetadgang til Mexico. Virksomheden har indgået et samarbejde med den mexicanske internetudbyder Apco Networks for at opsende to satellitter næste år, som vil tilbyde bredbåndsforbindelse til op til 5 millioner mennesker. Dette partnerskab blev oprindeligt annonceret i marts, men det nøjagtige antal personer, der skal betjenes, er først blevet afsløret for nylig.

I Mexico mangler over 30 % af befolkningen, cirka 38 millioner mennesker, i øjeblikket internetadgang. Fjerntliggende og landlige samfund er ofte afhængige af satellitteknologi til tilslutning, da traditionelle metoder som fiberoptiske kabler udgør udfordringer i landets bjergrige terræn. Astranis CEO, John Gedmark, udtalte, at virksomheden overvejer at opsende yderligere satellitter for at nå de resterende 33 millioner personer i Mexico, som stadig mangler pålideligt internet.

Astranis opererer ved at etablere partnerskaber med store teleselskaber i stedet for at tilbyde individuelle abonnementer som konkurrenten SpaceX's Starlink. Denne tilgang giver Astranis mulighed for at forbinde store grupper af mennesker samtidigt. Gedmark forklarede, at en effektiv metode er at bruge dedikerede satellitforbindelser til at forbinde celletårne ​​eller WiFi-hotspots, og derved betjene et betydeligt antal brugere i et givet område.

Apco Networks vil i samarbejde med Astranis levere forskellige former for tilslutning, herunder dedikerede WiFi-websteder, backhaul til landdistriktscelleservice og internetforbindelser direkte til virksomheder. Mens den præcise opsendelsesdato endnu ikke er bekræftet, er de to satellitter til Mexico planlagt til at blive indsat i den sidste del af 2024 sammen med en Astranis-satellit dedikeret til Filippinerne.

Derudover planlægger Astranis at opsende en backup-satellit kaldet UtilitySat senere på året. Denne mission vil også bære tre andre Astranis-satellitter til WiFi-forbindelse på både og fly, samt den peruvianske cellulære backhaul-udbyder Grupo Andesat.

