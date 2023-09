"Assassin's Creed Mirage tager serien tilbage til sine stealth-rødder"

Assassin's Creed Mirage markerer en tilbagevenden til det originale stealth-actionformat, som serien blev født ud fra. I modsætning til sine seneste forgængere, som lænede sig op mod action-RPG-gameplay, bringer Mirage spillere tilbage til Mellemøsten med sine labyrintiske bygader og vægt på stealth og parkour.

Våben- og rustningsskadeniveauerne og store åbne områder er væk. Mirage opfordrer spillere til at holde lav profil, navigere på hustage og stole på værktøjer og hjælp fra borgere for at skabe muligheder for infiltration. Spillet skaber en balance mellem spejderlokaliteter, planlægning, efterforskning og at engagere sig i prangende sværdspil.

Mirage følger historien om hovedpersonen Basim, en gadetyv, der blev lejemorder, da han påtager sig forskellige missioner, både hoved- og sidemissioner, for at indsamle information og myrde mål. Spillet fokuserer på planlægnings- og efterforskningsfaserne af disse missioner, hvilket injicerer en følelse af detektivarbejde i gameplayet.

Det objektive design af Mirage giver spillerne mulighed for at stole på kontekstspor i stedet for specifikke markører, hvilket tilskynder dem til at være mere opmærksomme på deres omgivelser og fordybe sig i spillets omgivelser. Fraværet af et minikort forstærker denne effekt yderligere.

Byens placeringer i Mirage stiller spillere over for udfordringen med at finde friformede tilgange til stealth og strategisk planlægning. Med tætte og klyngede gader føles selv de mindste begrænsede områder som uigennemtrængelige fæstninger. Spillere skal observere vagtruter, bruge distraktioner og strategisk nedkæmpe fjender for at komme videre gennem missionerne.

Lommetyveri bliver en vigtig færdighed i Mirage, der belønner spillere med penge og tokens, der kan bruges til at købe tjenester, bestikke vagter og låse op for nye muligheder og veje. Derudover hjælper værktøjer som røgbomber og knive samt den nye Assassin Focus-evne, som gør det muligt for Basim at teleportere og myrde flere mål samtidigt, og hjælpe med at overvinde udfordrende fjendemøder.

Assassin's Creed Mirage bringer med succes serien tilbage til sine rødder og leverer en engagerende og fordybende stealth-oplevelse, der går tilbage til det sjove og atmosfæren i de originale spil.

