Assassin's Creed Mirage: A Return to the Roots of the Series

Udgivelsen af ​​tidlige previews til Assassin's Creed Mirage antyder, at spillet vil markere en længe ventet tilbagevenden til den historiske fiktionsseries rødder. I årenes løb har Assassin's Creed-serien udvidet sig ud over dens oprindelige forudsætning og er blevet fyldt med komplekse plots, forvirrende kort, langvarigt gameplay og adskillige sideopgaver. Mirage ser dog ud til at ændre det ved at tilbyde en strømlinet og stealth-fokuseret oplevelse.

Mirage fungerer som en prequel til sin forgænger, Valhalla, og centrerer sig omkring tyven fra det 9. århundrede og den mytologiske overmenneskelige reinkarner, Basim Ibn Ishaq, mens han navigerer gennem den travle by Bagdad. Ubisoft lovede, at Mirage ville være mere "intim" med en kortere spilletid på omkring 20 timer og en mere lineær historie i forhold til Valhalla.

De tidlige reaktioner fra spillerne har stort set været positive. Forhåndsvisningerne fremhæver tilbagekomsten af ​​det klassiske Assassin's Creed stealth-gameplay med et mere fokuseret kort, der ikke overvælder spillere med et væld af ikoner. IGN beskriver spillet som at bringe serien tilbage til sine rødder på den bedst mulige måde, mens GameRant nævner, at Mirage belønner både ren stealth og "det er stealth, hvis ingen er i live til at fortælle om det"-metoden.

Nogle kritikere bemærker dog, at Mirages kampsystem føles enkelt og mangler innovation. Kampen består af den samme velkendte rutine for angreb, undvigelse, parering og modangreb, som man ser i mange tredjepersonsspil. Færdighedstræet virker også uinspirerende og fokuserer på forbedringer af hovedpersonens ørnekammerat og lagerstyring i stedet for at introducere spændende nye evner.

På trods af disse mindre ulemper tyder overordnede indtryk på, at Mirage fanger essensen af ​​det, der gjorde Assassin's Creed-serien populær i første omgang. Dens nye rammer og vægt på social stealth-mekanik giver en nostalgisk oplevelse for fans, der har ledt efter en tilbagevenden til franchisens rødder.

Assassin's Creed Mirage udkommer den 5. oktober til PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S og Windows.

kilder:

– Engadget: Kris Holt – [Kildetitel]

– IGN: Nick Maillet – [Kildetitel]

– GameRant: Joshua Duckworth – [Kildetitel]

– Polygon: Mike Mahardy – [Kildetitel]

– Rock Paper Shotgun: Katharine Castle – [Kildetitel]