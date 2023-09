Kinesisk forbud mod iPhones vejer asiatiske aktier

Aktier i Asien forventes at følge et teknologisk ledet fald på Wall Street, efterhånden som bekymringen vokser over virkningen af ​​et kinesisk forbud mod Apples iPhones. Aktiebenchmarks i Japan og Hong Kong er faldet, mens dem for Australien og USA forbliver uændrede i den tidlige asiatiske handel. Nasdaq 100 faldt, da Apple-aktien faldt og udslettede 190 milliarder dollars i værdi. Det kinesiske forbud mod iPhones skal udvides til at omfatte statsstøttede agenturer, statslige virksomheder og forskellige statsejede virksomheder og regeringskontrollerede organisationer. Dette giver udfordringer ikke kun for Apple, men også andre store teknologivirksomheder, der er stærkt afhængige af Kina.

Selvom det er usandsynligt, at Apple står over for en betydelig økonomisk påvirkning fra restriktionerne, da embedsmænd sandsynligvis allerede havde undgået virksomhedens produkter, kan de bredere konsekvenser påvirke job i det land, hvor de fleste iPhones er samlet. Den fortsatte vækst i teknologiindustrien, drevet af kunstig intelligens og spekulationer om Federal Reserves renteforhøjelser, har ført til strakte værdiansættelser. Nogle eksperter antyder, at industrien er moden til en korrektion.

Handlende holder også nøje øje med amerikanske økonomiske data, især solide tal for arbejdsløshedsansøgninger, der styrker argumentet for, at Fed fastholder forhøjede renter. Federal Reserve-embedsmænd bliver nødt til at analysere data for at beslutte sig for fremtiden for rentesatser. I mellemtiden er euroen trukket sig tilbage på grund af svag vækst i eurozonen, og onshore-yuanen har nået et næsten 16-årigt lavpunkt midt i stigende pessimisme over for Kinas økonomi. Oliepriserne er også faldet for anden dag i træk efter et rally på ni sessioner.

Sammenfattende har det kinesiske forbud mod iPhones givet anledning til bekymring i teknologiindustrien, hvilket har ført til et fald i asiatiske aktier. Indvirkningen på Apple kan være begrænset, men de bredere konsekvenser for teknologivirksomheder, der er afhængige af Kina, kan være betydelige. Derudover bidrager andre faktorer, såsom strakte værdiansættelser og amerikanske økonomiske data, til markedsvolatiliteten.