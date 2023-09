Apples watchOS 10-opdatering introducerer spændende funktioner til Apple Watch Series 9

Apple har annonceret, at watchOS 10, den seneste opdatering til deres smartwatch, vil være tilgængelig til download den 18. september. Denne opdatering bringer væsentlige ændringer til urets grænseflade og introducerer nye funktioner, der forbedrer brugeroplevelsen.

En af de vigtigste tilføjelser i watchOS 10 er introduktionen af ​​widgets, som Apple kalder blikke. Brugere kan nu swipe igennem og tilpasse disse widgets, hvilket gør det nemmere at få hurtig adgang til oplysninger. Uret får også en Smart Stack-widget, drevet af maskinlæring, som forudsiger og viser de mest relevante widgets for brugere i løbet af dagen.

Derudover bringer watchOS 10 forbedringer til Siri-funktionaliteten på Apple Watch Series 9. Siri-kommandoer vil nu blive behandlet på enheden, hvilket sikrer bedre privatliv og gør det muligt for brugere at stille spørgsmål relateret til personlige sundheds- og fitnessdata fra Health-appen.

Opdateringen inkluderer også en ny andengenerations ultra wideband (UWB) chip, som kan registrere, når en HomePod er i nærheden. Når brugeren kommer inden for fire meter fra en HomePod med UWB, starter uret automatisk funktionen Now Playing, som giver brugerne mulighed for at styre HomePod'en eller modtage forslag fra Smart Stack.

Apple har også forbedret tilgængelighedsfunktioner i watchOS 10. Brugere kan nu dobbeltbanke fingrene sammen på den samme hånd som uret for at udføre forskellige handlinger, såsom at besvare opkald eller få adgang til Smart Stack-widgetten.

Med hensyn til brugergrænsefladen er app-gitteret blevet redesignet. I stedet for det tidligere honeycomb-gitter vises apps nu som små cirkulære ikoner, der ruller lodret, hvilket gør det nemmere at finde og få adgang til ønskede apps. Derudover er sideknappens funktionalitet blevet ændret; et enkelt tryk fører nu brugerne til kontrolcenteret, mens et dobbelttryk bringer Apple Wallet frem til NFC-betalinger.

WatchOS 10 leverer en mere intuitiv og interaktiv brugeroplevelse, hvilket får Apple Watch til at føles som en miniature-iPhone. Med sine tilpassede widgets, forbedrede Siri-funktioner og forbedrede tilgængelighedsfunktioner sikrer Apple, at dets smartwatch forbliver et værdifuldt værktøj for brugere i deres daglige liv.

