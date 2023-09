Apple annoncerede tirsdag, at de introducerer CO2030-neutrale versioner af tre af deres Apple Watch-modeller som en del af deres forpligtelse til at blive COXNUMX-neutral i XNUMX. Disse nye modeller vil have et grønt logo på deres æsker for at markere deres bæredygtighed.

Størstedelen af ​​emissionsreduktionen i disse ure kommer fra at bruge ren elektricitet under fremstillingsprocessen. Apple afslørede, at 300 af dets leverandører også har forpligtet sig til at bruge ren energi til Apple-produktion.

Apples transportnetværk, som var stærkt afhængig af fly, forblev dog en betydelig kilde til emissioner. For at løse dette planlægger Apple at transportere flere ure med både, tog og andre ikke-luftfarlige metoder for at reducere emissionerne.

For de tre COXNUMX-neutrale Apple Watch-modeller vil halvdelen af ​​forsendelserne efter vægt blive flyttet med ikke-luft-metoder. Apples ledere udtalte, at dette skift vil hjælpe med at reducere brændstofforbruget og skabe færre kulstofemissioner.

Ved at bruge denne transportmetode sigter Apple efter at have lavere emissioner end tidligere urmodeller. For eventuelle resterende emissioner vil virksomheden købe kulstofkompensation for at sikre kulstofneutralitet.

Apple Watch Series 9, Apple Watch SE og Apple Watch Ultra 2 med det nye grønne logo vil have markant lavere emissioner sammenlignet med tidligere produkter. Især vil den nye klimavenligere aluminium Series 9 med et sportsløkkebånd have 8.1 kg (18 lb) emission tilbage efter Apples ændringer.

Derudover arbejder Apple på at bruge flere genbrugsmaterialer i sine produkter. De nye ure har brugerdefinerede legeringer af aluminium og titanium fremstillet af genbrugsmaterialer, samt batterier, der kun indeholder genbrugt kobolt. Apple planlægger at udvide denne bæredygtige praksis til flere af deres produkter i fremtiden.

På trods af skiftet mod bæredygtighed understregede Apple, at de kulstofneutrale versioner af deres ure vil blive prissat det samme som standardmodellerne. Virksomheden sigter mod at gøre disse ændringer gennemførlige og replikerbare for andre virksomheder.

