Apple rygtes at udgive nyt FineWoven-bånd til Apple Watch

Rygter tyder på, at Apple kan afsløre et nyt FineWoven-bånd til Apple Watch ved dagens iPhone 15-begivenhed. Twitter-lækkeren Kosutami lækkede billeder af bandet, der viste dets design og antydede, at Apple måske er på vej mod mere miljøvenlige materialer til dets tilbehør.

Spekulationer tyder på, at Apple potentielt kan erstatte sine eksisterende silikonegummi-, fluorelastomer- og læderbånd med bæredygtige alternativer. Dette stemmer overens med virksomhedens løbende engagement i miljøansvar.

Mens billederne af FineWoven-bandet giver et glimt af, hvad man kan forvente, har de første reaktioner været blandede. Nogle seere har udtrykt bekymring over bandets udseende og har opfattet det som tyndt og delikat sammenlignet med de tidligere lædertilbud. Det er stadig uvist, om FineWoven-båndet vil opfylde de kvalitetsstandarder, der er fastsat af Apples tidligere tilbehør.

Vi vil have klarhed over ægtheden af ​​disse lækager og yderligere detaljer om de nye Apple Watch-bånd under iPhone 15-begivenheden. Ud over nye bands forventes Apple også at introducere Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 og iPhone 15-serien.

Følg med, når vi dækker alle meddelelserne fra Apple iPhone 15-begivenheden live. Vi vil levere omfattende dækning af iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17 og watchOS 10.

kilder: Twitter-lækker Kosutami