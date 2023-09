By

Apple har annonceret introduktionen af ​​et nyt premium-materiale til Apple Watch-bånd og iPhone 15 covers kaldet FineWoven. Dette materiale erstatter de tidligere lædertilbud, der har været faldende i kvalitet. Beslutningen om at skifte materiale var også drevet af det betydelige COXNUMX-fodaftryk forbundet med læderproduktion i Apples skala.

FineWoven er et mikrotwill-materiale fremstillet af 68 procent genbrugsmateriale. Den har en blød og ruskindslignende tekstur, der giver en behagelig fornemmelse for Apple Watch-bånd. Båndene vil være udstyret med Magnetic Link og Modern Buckle lukninger for ekstra bekvemmelighed og sikkerhed.

Med hensyn til iPhone 15-covers vil FineWoven understøtte Apples MagSafe-økosystem, så brugerne nemt kan tilslutte magnetiske opladere, tegnebøger og andet tilbehør. Dette sikrer kompatibilitet med Apples økosystem og tilbyder samtidig et mere bæredygtigt alternativ til læder.

Mange kunder har udtrykt utilfredshed med Apples faldende kvalitet af kohudssager. Tredjepartsproducenter forventes dog at udfylde dette hul ved at levere billige læderetuier eller alternativer af højere kvalitet, der retfærdiggør en præmiepris.

FineWoven-materialet bringer en ny tilgang til stofetuier, da Google udfasede sit udvalg af stofetuier og erstattede dem med silikonemuligheder. Apples indtog i stofetuier giver brugerne en spændende mulighed for at opleve et nyt udseende og en ny følelse.

kilder:

– Antonio G. Di Benedetto, skribent, der dækker tekniske aftaler og nyhedsbrevet The Verge's Deals

– Lisa Jackson, VP for Apples miljøpolitik