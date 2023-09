Apples M3-drevne MacBooks forsinket til næste år, forudser analytiker

Apple-analytiker Ming-Chi Kuo afslørede, at de længe ventede M3-drevne MacBooks sandsynligvis ikke vil blive frigivet inden udgangen af ​​dette år. Selvom der ikke har været konkrete rygter om lanceringsdatoen for disse næste generations bærbare computere, har Bloombergs Mark Gurman tidligere foreslået, at Apple måske introducerer M3-chippen i "entry-level" Macs under en begivenhed i oktober. Det spekuleres i, at den nye 13-tommer MacBook Pro, 13- og 15-tommer MacBook Air og Mac Mini kunne have M3-chippen, som forventes at være mere effektiv med sin 3nm-proces. Gurman mener, at disse produkter vil blive afsløret i løbet af det næste år.

Det ville dog ikke være overraskende, hvis Apple besluttede at udskyde lanceringen af ​​MacBooks. I det foregående år sprang Apple over at introducere nye Mac-computere under sin begivenhed i oktober og afslørede i stedet MacBook Pro med M2 Pro- og M2 Max-chips i januar. På trods af dette nævner Kuo specifikt MacBooks i sit indlæg, hvilket åbner muligheden for, at en ny iMac ankommer i efteråret 2023.

Introduktionen af ​​M3-chippen er meget ventet blandt Apple-brugere og teknologientusiaster. Det forventes at bringe betydelige forbedringer i ydeevne og strømeffektivitet sammenlignet med de tidligere M-serie chips. Overgangen til Apples proprietære silicium har hidtil været vellykket, hvor M1-chippen har modtaget positive anmeldelser for sin imponerende hastighed og energieffektivitet.

Selvom forsinkelsen i udgivelsen af ​​de M3-drevne MacBooks kan skuffe nogle, giver det også Apple mere tid til at forfine produktet og sikre en glidende overgang for brugerne. Som altid stræber Apple efter at levere den bedste teknologi og innovative funktioner i sine enheder.

kilder:

– Forfatter: Emma Roth

– Billede: Amelia Holowaty Krales / The Verge