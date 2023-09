Apple har angiveligt udskudt udgivelsen af ​​M3-drevne MacBooks

Apples planer om at frigive MacBooks drevet af den nye M3-processor i år kan blive forsinket, ifølge Apple-analytiker Ming-Chi Kuo. Dette modsiger tidligere rapporter, der antydede, at de nye MacBooks ville være tilgængelige i september. Rygterne blev drevet af Bloomberg-reporteren Mark Gurmans påstand om, at Apple nedskalerede sin sædvanlige Mac-fokuserede begivenhed i oktober, hvilket antydede en mulig stille udgivelse af et nyt produkt gennem en pressemeddelelse.

Apple afholder typisk begivenheder for at annoncere sine nye chiplanceringer, så det er usandsynligt, at virksomheden vil afsløre M3 udelukkende gennem en pressemeddelelse. Spekulationer tyder på, at Apple muligvis introducerer M3-chipsættet i en opdateret 24-tommer iMac, da den enhed ikke er blevet opdateret siden 2020 og stadig bruger den forældede M1-chip.

Det, der tilføjer vægt til Kuos rapport, er det faktum, at Apple allerede har givet opmærksomhed til sine Mac'er i år, med annonceringen af ​​en ny 15-tommer MacBook Air, Mac Studio og Mac Pro i juni. På trods af den potentielle forsinkelse er det tydeligt, at Apple forbereder frigivelsen af ​​M3-drevne enheder. Rapporter tyder på, at Apple har sikret sig et års forsyning af chipproducenten TSMCs N3 (3nm) node, som M3 angiveligt er bygget på.

Hvis M3 lanceres i år, forventes den kun at være tilgængelig i få enheder, da tidligere rapporter tyder på, at M3 Pro- og M3 Max-modellerne vil blive holdt tilbage indtil 2024. M3 forventes at bringe en betydelig ydelsesforbedring til Apples lineup, der overgår den trinvise opgradering, der tilbydes af M1.

På nuværende tidspunkt har Apple ikke afgivet nogen officielle udtalelser vedrørende udgivelsen af ​​M3-drevne MacBooks. Historisk set afholder Apple sin Mac-begivenhed i efteråret i midten af ​​oktober, med meddelelser, der sker ugen før. Derfor skal der ikke gå for lang tid, før vi har mere information fra virksomheden.

