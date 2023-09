iPhone 15 Pro Max starter nu ved $1,199 med 256 GB lagerplads

iPhone 15 Pro Max har gennemgået nogle store ændringer, og med disse ændringer følger en ny startpris på $1,199 for 256GB-modellen. Sidste års Pro Max startede ved $1,099, men havde kun 128 GB lagerplads. Den nye iPhone tilbyder mere lagerplads, men til en højere pris.

Apple vil frigive både iPhone 15 Pro og 15 Pro Max den 22. september, med forudbestillinger fra denne fredag. Rygter har cirkuleret i flere måneder om, at Apple ville hæve prisen på grund af ændringerne i sortimentet, såsom introduktionen af ​​en stel af børstet titaniumlegering og tyndere rammer. Den nye iPhone 15 Pro Max har også en hurtigere A17 SoC med integreret GPU, der understøtter ray tracing.

Det er vigtigt at bemærke, at prisen på $1,199 for 256GB-modellen ikke er en prisstigning, da Apple opkrævede det samme beløb for den samme lagerkapacitet sidste år. Den billigere mulighed med 128 GB lagerplads er dog ikke længere tilgængelig.

Ud over pris- og lagerændringerne har Apple også lavet nogle andre bemærkelsesværdige opdateringer til sine iPhones. Virksomheden har endelig erstattet den aldrende Lightning-port med USB-C-porte på tværs af sine telefoner, inklusive AirPods Pro. USB-C-porten understøtter den hurtigere USB 3-standard med overførselshastigheder på op til 10 Gbps. Brugere skal dog købe et USB 3 type C-kabel separat.

Ydermere understøtter iPhone 15-serien nu Qi2-opladning, som er Apples nye opladningsstandard baseret på sin egen MagSafe-opladning. Pro-modellerne har også erstattet den gamle ring-/vibreringskontakt med en handlingsknap, der kan tilpasses, svarende til den, der findes på telefoner i Apple Watch Ultra-serien.

Udover iPhone 15 Pro og 15 Pro Max har Apple også annonceret iPhone 15 og 15 Plus modellerne. Disse modeller har Dynamic Island og arver A16 Bionic-chips fra sidste års Pro-modeller. Startpriserne for iPhone 15 og 15 Plus forbliver de samme som sidste år på henholdsvis $799 og $899.

Samlet set kommer den nye iPhone 15 Pro Max med en højere startpris, men den tilbyder mere lagerplads og en række nye funktioner og forbedringer sammenlignet med sin forgænger.

kilder:

- Randen