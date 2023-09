Apple stopper iPhone Mini-serien med udgivelsen af ​​iPhone 15

I aften skal Apple afsløre sin længe ventede iPhone 15-serie, som sandsynligvis vil markere afslutningen på iPhone Mini-serien. iPhone Mini, der blev introduceret for et par år siden, har kæmpet med begrænset popularitet blandt brugere, der foretrækker mindre telefoner.

Spekulationer om afviklingen af ​​iPhone Mini har cirkuleret siden begyndelsen af ​​2023, og det ser ud til, at Apples beslutning stemmer overens med disse rygter. Markedsdata har vist, at efterspørgslen efter mindre telefoner er relativt lille sammenlignet med de større, mere funktionsrige modeller. Som et resultat har Apple besluttet at fokusere sin indsats på Pro-modellerne for at imødekomme den stigende efterspørgsel.

Ved siden af ​​iPhone 15-serien forventes Apple at lancere Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 og AirPods Pro ved begivenheden. Der er også rapporter, der tyder på, at Apple kan introducere nye etuier til iPhone 15-serien, mens de stopper med sine lædercovers. Desuden overvejer Apple at afbryde sin nuværende serie af silikonegummi og fluorelastomertilbehør som en del af sit større initiativ til overgangen til mere miljømæssigt bæredygtige materialer.

Ifølge en rapport fra MacRumours kan Apple erstatte dets nuværende tilbehør med noget, der er lavet af miljøvenlige materialer. Dette inkluderer tilbehør som iPhone Silikone Cover med MagSafe, Sport Band, Solo Loop og AirTag Loop. Rapporten nævner også muligheden for, at et nyt premium-materiale kaldet FineWoven bliver introduceret til dette tilbehør.

Med denne overgang forventes Apple at afsløre friske tilbehørsdesigns, såsom et "FineWoven" Apple Watch-bånd udstyret med et magnetisk spænde. Dette skridt hen imod mere bæredygtige og miljøvenlige materialer stemmer overens med Apples forpligtelse til at være en ansvarlig og fremadskuende virksomhed.

Samlet set lover aftenens begivenhed at bringe spændende nye produkter og innovationer fra Apple, mens der tages afsked med iPhone Mini-serien. Som altid fortsætter Apple med at skubbe grænserne for teknologi og design for at tilfredsstille sine kunders stadigt skiftende behov.

