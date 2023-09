Apple er klar til at afsløre iPhone 15 lineup midt i Kinas markedsadgang bekymringer og konkurrence

Apple forventes at lancere sin nye iPhone 15-serie i dag, mens de står over for udfordringer på det kinesiske marked og øget konkurrence. iPhone tegnede sig for over halvdelen af ​​Apples salg sidste år, men markedsadgangsrestriktioner i Kina udgør en trussel mod virksomheden. Derudover bliver Apple nødt til at kæmpe med Huawei Technologies, dets topkonkurrent på Kinas premium smartphone-marked, indtil USA's eksportkontrol forstyrrede Huaweis telefonforretning. I sidste uge udgav Huawei Mate 60 Pro, en avanceret telefon, der bruger kinesisk fremstillede chips, potentielt i strid med handelsrestriktioner pålagt af den amerikanske regering.

I et forsøg på at få et forspring i forhold til Apple har Huawei indbygget tilføjelsesfunktioner som satellitopkald ved hjælp af Kinas regeringsstøttede netværk. Selvom Apples nuværende iPhone-sortiment inkluderer satellitfunktioner, er de kun beregnet til nødsituationer. Apple vil sandsynligvis fokusere på sit nye produktsortiment under sin begivenhed i Apple Parks hovedkvarter i dag, hvor den største ændring for kunderne er et skifte fra Apples proprietære "Lightning"-opladningskabler til USB-C, der overholder europæiske regler. Analytikere forudser, at Apple vil placere denne ændring som en opgradering og udnytte hurtigere datahastigheder til at overføre videoer i høj kvalitet optaget på iPhones.

Analytikere forventer også, at Apple introducerer nye funktioner såsom en "periskop"-kamerateknologi for forbedrede zoomfunktioner, opgraderede chips og titanium-hylstre. Hovedspørgsmålet er, om disse funktioner vil være forbeholdt en ny avanceret enhed, eller om der også vil blive lavet mindre opgraderinger til billigere modeller. Eksperter forventer, at Apple vil øge sin gennemsnitlige pris pr. solgt telefon for at øge omsætningen, men det er fortsat usikkert, om priserne vil blive hævet over hele linjen eller begrænset til premium-versioner. På trods af et fald på det globale smartphonemarked oplevede Apple det mindste fald i forsendelser blandt store smartphoneproducenter i andet kvartal af dette år. Markedet som helhed står dog stadig over for udfordrende forhold.

Observatører vil også være på udkig efter eventuelle indikationer om Apples planer inden for generativ kunstig intelligens. Virksomheden har stået over for forespørgsler om sine hensigter med denne teknologi, men der har hidtil været få hints. Der er fortsat spekulationer om, hvorvidt Apple vil fremvise en avanceret form for Siri eller give indsigt i dets forsknings- og udviklingsindsats på dette område.

kilder:

– Reuters: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/