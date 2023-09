Ankomsten af ​​iPhone 15: Hvad kan du forvente

Apple har afsløret deres seneste generation af håndsæt, iPhone 15, ved deres "Wonderlust"-begivenhed i Cupertino. Enheden bevarer mange velkendte funktioner, såsom Dynamic Island-udskæringen, der nu er tilgængelig på tværs af hele linjen. En af de mest bemærkelsesværdige tilføjelser er dog den opdaterede port: USB-C.

Dette tiltag fra Apple markerer et skift i retning af standardisering af stikforbindelser, delvist drevet af EU-lovgivning. Selvom Apple måske ikke oprindeligt var begejstret for ændringen, er det i sidste ende en positiv udvikling for forbrugerne. Lightning-porten, der blev introduceret for over et år siden, er nu ved at blive udfaset, hvor iPad-linjen allerede er overgået til det standardiserede stik.

Dynamic Island-funktionen er også blevet forbedret og inkluderer nu flyselskabsoplysninger. iPhone 15 kan prale af en Super Retina XDR-skærm, tilgængelig i 6.1 tommer og 6.7 tommer til Plus-modellen. Dets hovedkamera har imponerende 48 megapixel og bruger pixel binning til at producere højopløselige 24 megapixel billeder. Derudover tilbyder håndsættet forbedret zoom med 2x telefoto "optisk kvalitet" for skarpere billeder.

Maskinlæringsfunktioner er blevet indarbejdet i iPhone 15. Den kan automatisk registrere tilstedeværelsen af ​​en person eller et kæledyr (specifikt katte og hunde) i rammen og anvende bokeh-effekten i overensstemmelse hermed. Smart HDR-tilstanden er også blevet forbedret ved at bruge dybdeføling i det frontvendte kamera til bedre at differentiere objekter og give et mere levende farvespektrum.

Under hætten er enheden drevet af den nye A16 bioniske chip, der har en seks-core GPU. Det kan også prale af Ultra Wideband-teknologi, som forbedrer FindMy-funktionaliteten, svarende til Apple Watch Series 9.

Andre bemærkelsesværdige forbedringer omfatter forbedret stemmeisolering for at minimere omgivende støj, samt en ny Roadside Service-funktion til satellitforbindelse, udviklet i samarbejde med AAA. iPhone 15 fås i gul, grøn, blå, sort og pink.

Kilder: Apple