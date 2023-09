Apples iOS 17: Hvad kan du forvente af den seneste iPhone-opdatering

Apples kommende iOS 17-opdatering er indstillet til at bringe betydelige ændringer til din iPhone. Den seneste version af Apples smartphone-software inkluderer opdateringer til apps som Beskeder, Telefon, FaceTime og Health, sammen med introduktionen af ​​en ny funktion kaldet StandBy. Det er dog vigtigt at bemærke, at iOS 17 kun vil være tilgængelig til iPhone Xs eller nyere modeller.

Blandt de bemærkelsesværdige opgraderinger i iOS 17 er forbedringer af Phone-appen. Apple introducerer kontaktplakater, tilpassede kontaktkort, der vises, når du ringer, sender beskeder eller FaceTime til nogen. Disse kontaktkort kan tilpasses med billeder, Memojis eller tekst, hvilket giver mulighed for et mere personligt præg. Derudover vil Live Voicemail transskribere voicemail-beskeder i realtid, når den, der ringer, lægger en besked, hvilket gør det nemmere at screene opkald og afhente vigtige beskeder.

Beskeder-appen får også en opdatering med tilføjelsen af ​​en check-in-funktion. Denne funktion giver dig mulighed for at informere en ven eller et familiemedlem, når du er på vej til en bestemt destination. Hvis du tager længere tid end forventet eller går af sporet, sender Check In dig en notifikation for at sikre dig, at alt er i orden.

FaceTime-brugere vil være glade for at vide, at iOS 17 introducerer muligheden for at efterlade videobeskeder for ubesvarede opkald. Denne funktion giver brugerne mulighed for at kommunikere via video, selvom modtageren ikke besvarer opkaldet.

En af de unikke tilføjelser til iOS 17 er StandBy-tilstand. Denne funktion gør din iPhone til en smart skærm, når den oplades og placeres på siden. Det giver nem adgang til widgets, meddelelser og opkald.

Med hensyn til mental sundhed introducerer Apple en ny funktion kaldet Mental Health i Health-appen. Denne funktion hjælper brugere med at spore deres mentale velbefindende ved at give dem mulighed for at logge deres humør og identificere faktorer, der kan påvirke det. Brugere kan også gennemføre mentale sundhedsvurderinger og dele oplysningerne med deres læge for at søge behandling, hvis det er nødvendigt.

Generelt bringer iOS 17 adskillige spændende opdateringer og funktioner til at forbedre iPhone-brugeroplevelsen. Softwaren forventes at blive udrullet den 12. september.

