Apple annoncerede for nylig udgivelsen af ​​deres Apple Watch Series 9, som det hævder at være dets første kulstofneutrale produkt. Selvom dette faktisk er et skridt fremad, er det vigtigt at undersøge det større billede af virksomhedens miljøpåvirkning i stedet for udelukkende at fokusere på et individuelt produkts bæredygtighed.

Den kulstofneutrale status for Apple Watch Series 9 gælder kun for specifikke kombinationer af etuier og bånd. Derudover har Apple til hensigt at stoppe salget af lædertilbehør, såsom urremme og telefoncovers, for at minimere drivhusgasemissioner. Men når man vurderer en virksomheds klimaforpligtelser, er det afgørende at se ud over individuelle produkters bæredygtighed og overveje den samlede reduktion af miljøpåvirkningen.

Apple sigter mod at opnå CO2030-neutralitet i 9, hvilket repræsenterer en kritisk milepæl, som vi bør vurdere virksomheden i forhold til. Med hensyn til Apple Watch Series 2, vil den udvalgte kasse og båndkombinationer af denne model, sammen med Apple Watch Ultra 2 og Apple Watch SE, bære et logo, der indikerer kulstofneutralitet. Apple tilskriver emissionsreduktioner i produktionsprocessen til materiale-, elektricitets- og transportforbedringer, herunder øget anvendelse af ren energi hos leverandører. Eventuelle resterende emissioner udlignes gennem naturbaserede projekter, såsom genplantningsinitiativer, der øger COXNUMX-optagelsen. Desuden lover Apple at matche kundernes forventede elforbrug til opladning af COXNUMX-neutrale Apple Watch-modeller ved at investere i vedvarende energiprojekter.

Som en del af sin forpligtelse til bæredygtighed har Apple erstattet læder med et mikrotwill-materiale kaldet FineWoven, som hævdes at have væsentligt lavere kulstofemissioner sammenlignet med læder. Denne overgang har til formål at reducere drivhusgasemissioner fra kvæg, som udleder metan, en potent drivhusgas, der forværrer klimaændringerne.

Men selvom det er vigtigt at reducere emissioner fra specifikke kilder, afspejler det ikke nødvendigvis de overordnede fremskridt, en virksomhed gør hen imod sine klimamål. En virksomhed kan gøre ét produkt mindre kulstofintensivt, men opveje denne præstation ved at sælge større mængder af det pågældende produkt, hvilket fører til samme eller endda øgede drivhusgasemissioner.

Apples seneste miljøfremskridtsrapport indikerer et fald i brutto-kulstofemissioner, hvor virksomheden producerer, hvad der svarer til 20.6 millioner tons kuldioxid i 2022. For at nå sine klimamål skal Apple nå netto-nul-emissioner inden udgangen af ​​årtiet. Det er vigtigt, at fremskridtet fortsætter, som demonstreret af Octavia Spencers rolle som Moder Natur i et sketch under Apples seneste begivenhed, der minder virksomheden om ikke at skuffe sin mor.

