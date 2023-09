Apple åbner applikationer til årlig iværksætterlejr, udvider rækkevidden til oprindelige udviklere

Apple har annonceret, at de nu accepterer ansøgninger til deres årlige Iværksætterlejr, et initiativ, der fremmer mangfoldighed og inklusivitet i teknologiindustrien. Som en del af sin ekspansionsbestræbelse har Apple også udvidet sin rækkevidde til at omfatte oprindelige udviklere.

Entrepreneur Camp tilbyder underrepræsenterede grundlæggere og udviklere med mobilapp-baserede virksomheder adgang til et avanceret teknologilaboratorium. Målet med programmet er at give disse iværksættere de værktøjer og støtte, de har brug for for at få succes i den konkurrencedygtige teknologiske industri.

I erkendelse af de unikke udfordringer, som grundlæggere fra underrepræsenterede samfund står over for, især i teknologisektoren, er Apple forpligtet til at give disse personer muligheder for at trives. Ved at åbne applikationer til sin Entrepreneur Camp inviterer Apple talentfulde og håbefulde iværksættere til at ansøge og drage fordel af denne fordybende oplevelse.

Interesserede personer kan ansøge om programmet mellem nu og den 24. september. Organisationer har tilladelse til at sende op til tre medlemmer til at deltage i lejren, forudsat at de opfylder de kriterier, der er beskrevet på Apples udviklerwebsted. Dette års Entrepreneur Camp vil blive afholdt virtuelt, med to separate sessioner planlagt mellem 30. oktober og 3. november for underrepræsenterede stiftere og mellem 13. november og 17. november for kvindelige stiftere.

Da Apple fortsætter med at forme fremtidens teknologi, anerkender det vigtigheden af ​​mangfoldighed og inklusivitet. Gennem initiativer som Entrepreneur Camp, sigter Apple mod at fremme innovative ideer fra underrepræsenterede samfund og give enkeltpersoner mulighed for at sætte deres præg i teknologiindustrien.

Definitioner:

– Entrepreneur Camp: Et årligt program fra Apple, der tilbyder avanceret teknologilabadgang til underrepræsenterede grundlæggere og udviklere med mobilapp-baserede virksomheder.

– Underrepræsenterede samfund: Sociale grupper, der historisk har været marginaliserede og har begrænset repræsentation i visse brancher, såsom teknologi.

– Indfødte udviklere: Udviklere, der identificerer sig som oprindelige og er en del af oprindelige samfund.

kilder:

– Apple Entrepreneur Camp: (URL)

– Apple-udviklerwebsted: (URL)