TSMC's Arizona Chip Plant vil ikke eliminere afhængigheden af ​​oversøisk siliciumfremstilling

Et nyt chipanlæg, der bygges af TSMC i Arizona, har vakt begejstring over øget chipproduktion i USA, især for Apple. Eksperter advarer dog om, at dette skridt ikke helt vil eliminere virksomhedens afhængighed af oversøisk siliciumfremstilling.

Ifølge insidere, selvom chipsene vil blive lavet i USA, skal de stadig sendes tilbage til Taiwan for fuld samling. TSMC-ingeniører og tidligere Apple-medarbejdere afslører, at avancerede emballeringsteknikker, der er afgørende for den endelige montageproces, ikke er let tilgængelige andre steder uden en robust forsyningskæde.

Selvom TSMC ikke planlægger at bygge en chip-emballeringsfacilitet i USA på grund af høje omkostninger, menes det, at Arizona-fabrikken ikke vil producere nok chips til at retfærdiggøre opførelsen af ​​et avanceret emballeringsanlæg i regionen.

Analytikere har rejst bekymringer om de geopolitiske konsekvenser af Arizona fab. Dylan Patel, chefanalytiker hos SemiAnalysis, påpeger, at på grund af kravet om at sende chipsene tilbage til Taiwan til emballering, er anlægget muligvis ikke så effektivt i tider med geopolitisk spænding eller krig.

Der er en mulighed for, at Apple kan bruge faciliteten til at fremstille visse chips med lav betydning, som kan pakkes ved hjælp af tilgængelige processer uden for Taiwan. Men da Apple er stærkt afhængig af TSMC's Integrated Fan-out Package on Package-metode, som kun bruges ved store mængder af virksomheden, er det stadig uklart, hvor meget produktion der kan flyttes til Arizona.

Mens TSMC Arizona chipfabrik uden tvivl vil bidrage til øget chipproduktion i USA, er det vigtigt at bemærke, at det ikke helt vil fjerne behovet for oversøisk siliciumfremstilling for Apple.

Kilder: Informationen, SemiAnalysis