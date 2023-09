Apple introducerer USB-C-opladning til iPhone 15 og AirPods Pro

Under Apples seneste begivenhed meddelte virksomheden, at det vil foretage betydelige ændringer i sin opladningsteknologi. Den kommende iPhone 15-serie vil være udstyret med USB-C-porte, der erstatter de tidligere Lightning-porte. Desuden introducerer Apple også et USB-C-opladningsstik til anden generation af AirPods Pro.

Med den nye USB-C-kompatibilitet vil brugere være i stand til at oplade deres AirPods Pro-cover ved hjælp af et USB-C-kabel tilsluttet iPhone 15. Den nyeste AirPods Pro med USB-C-cover kan allerede forudbestilles for 249 $ og vil blive tilgængelig fra 22. september.

Ud over opdateringen af ​​opladningsporten har Apple lavet forbedringer til AirPods Pro med hensyn til holdbarhed. Både coveret og øretelefonerne er nu klassificeret IP54 for støvbeskyttelse, hvilket forbedrer deres samlede holdbarhed og levetid.

Apple afslørede også, at USB-C-coveret vil understøtte tabsfri lyd med lav latens, når det parres med den kommende Vision Pro. H2-chippen muliggør 20-bit 48 kHz lydkvalitet, hvilket lover en fordybende lydoplevelse, når Apples headset lanceres næste år.

Anden generation af AirPods Pro tilbyder betydelige opgraderinger fra den tidligere model, med forbedret lydkvalitet og forbedret aktiv støjreduktion (ANC) ydeevne. En iøjnefaldende funktion er den gennemsigtige tilstand, som giver en naturlig lydoplevelse under videoopkald og stemmeinteraktioner. Håndfri adgang til Siri, problemfri enhedsskift og ekstra volumenkontrol er blandt de bekvemmeligheder, som AirPods Pro tilbyder.

Apple har også annonceret kommende funktioner til AirPods Pro med udgivelsen af ​​iOS 17. Adaptive Audio vil dynamisk justere ANC og transparenstilstand baseret på dit miljø, mens Personalized Volume bruger maskinlæring til at forudse dit ønskede lytteniveau. Derudover sænker Conversation Awareness lydstyrken og prioriterer stemmer, hvilket reducerer baggrundsstøj automatisk.

Yderligere softwareopdateringer forventes at forbedre problemfri enhedsskift, hvilket gør det nemmere at skifte mellem Apple-enheder. Derudover vil brugere snart være i stand til at slå lyden fra og til ved at trykke på stilken på AirPods Pro, en funktion, der også vil blive udvidet til andre AirPods-modeller.

Apple lancerer også en opdateret version af sine kablede EarPods, som nu er kompatible med USB-C. Priset til $19, USB-C EarPods er indstillet til at blive frigivet i denne uge.

Som altid fortsætter Apple med at innovere sine produkter og tilbyde forbedret funktionalitet og brugeroplevelser til sine kunder.

