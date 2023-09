Apple deler plummet, da Kina planlægger at udvide iPhone-forbuddet

Apple Inc. så sine aktier falde næsten 3 % torsdag, hvilket resulterede i et tab på næsten 200 milliarder dollars i markedsværdi over to dage. Dette sker, da Kina har til hensigt at udvide sit forbud mod brug af iPhones til statsstøttede agenturer og statslige virksomheder. Det Cupertino-baserede selskab oplevede et fald på 6.4% i sin aktie, hvilket markerer den værste to-dages nedtur i en måned. Apple er en vigtig komponent i førende amerikanske aktieindekser, hvilket bidrager til en bredere markedsnedgang påvirket af forskellige problemer i Kina.

Kina, verdens næststørste økonomi, har stået over for en igangværende krise på sit ejendomsmarked, som har påvirket efterspørgslen efter råvarer og forbrugerelektronik. Apple er stærkt afhængig af Kina som sit største udenlandske marked og globale produktionsbase. Derudover har de stigende amerikanske statsrenter og bekymringer om inflationen også påvirket Apples aktie. Efterhånden som obligationer sælges ud, er der bekymring for, at Federal Reserve bliver nødt til at træffe stærkere foranstaltninger for at bekæmpe inflationen, hvilket potentielt kan påvirke den amerikanske økonomis modstandsdygtighed.

Markedets reaktion på denne nyhed har været betydelig, hvor investorer har solgt forskellige aktiver, såsom chips, mega-cap-teknologi og amerikanske børsnoterede kinesiske aktier. Nasdaq 100-indekset, som er domineret af teknologiaktier, er faldet med cirka 1 %. Desuden oplevede Philadelphia Semiconductor Index, der består af flere Apple-leverandører, et fald på 2.5 % torsdag.

Bank of America Corp. analytiker Wamsi Mohan finder timingen af ​​det potentielle forbud interessant, især i betragtning af den nylige lancering af Huawei Technologies Co.s avancerede 5G-kompatible smartphone. Denne udvikling tyder på, at Beijing gør fremskridt med at omgå USA's bestræbelser på at begrænse sin vækst. Skulle forbuddet implementeres, kan det også påvirke andre amerikanske teknologivirksomheder, der er afhængige af salg og produktion i Kina.

På trods af disse udfordringer mener nogle analytikere, som Wedbush Securities' Daniel Ives, at virkningen af ​​et "iPhone-forbud er overdrevet." Ives hævder, at forbuddet vil påvirke mindre end 500,000 iPhones ud af de cirka 45 millioner, der forventes at blive solgt i Kina i løbet af det næste år. Han påpeger, at Apple stadig har opnået betydelige fremgange på det kinesiske smartphonemarked.

Kilder: Bloomberg