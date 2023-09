Apples Wonderlust-lanceringsbegivenhed: iPhone 15, AirPods med USB C og nye Apple Watches

Apple skal afholde sin længe ventede Wonderlust-lanceringsbegivenhed, der viser en række nye produkter. Begivenheden finder sted klokken 10 indisk tid i Apples hovedkvarter i Cupertino. Wonderlust, som defineret af Urban Dictionary, betyder "Ønsket om at være i en konstant tilstand af undren", hvilket stemmer overens med Apples mål om at holde sine brugere overraskede og overraskede.

Et af begivenhedens højdepunkter vil være lanceringen af ​​det nye iPhone-sortiment, som omfatter fire modeller: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Disse nye iPhones forventes at have avanceret teknologi og forbedret ydeevne, der imødekommer behovene hos Apple-entusiaster.

Udover iPhones forventes Apple også at løfte sløret for næste generation af Apple Watch Series 9. Der er dog ingen omtale af et Apple Watch Ultra eller Apple Watch SE i år, hvilket tyder på, at fokus vil være på flagskibet Series 9 model.

For dem, der er ivrige efter at se Wonderlust-begivenheden, er der flere muligheder tilgængelige. Brugere kan besøge Apple-webstedet og navigere til Apple-begivenhedssiden for at se livestreamen direkte. Alternativt vil begivenheden også blive streamet på Apples officielle YouTube-side, en platform som virksomheden har brugt til livestreaming af begivenheder i flere år.

En anden mulighed er at se begivenheden gennem Apple TV-appen, som forventes at indeholde listen for iPhone 15-lanceringsbegivenheden, hvilket giver en problemfri oplevelse for brugerne.

Apples Wonderlust-lanceringsbegivenhed lover at bringe spændende nye produkter og funktioner til markedet. Uanset om det er den længe ventede iPhone 15 eller den forbedrede Apple Watch Series 9, er Apple-entusiaster klar til en godbid.

