Den meget ventede iPhone 15-serie lanceres i dag

Den længe ventede iPhone 15-serie står til at blive frigivet i dag, og fans over hele verden glæder sig til lanceringen. Denne 16. generation af den ikoniske smartphone forventes at introducere en række nye funktioner, der vil revolutionere smartphone-scenen igen.

Det forlyder, at Apple afslører to modeller fra iPhone 15-serien – iPhone 15 Pro og den større iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro kommer med en 6.1-tommer skærm, mens Pro Max-modellen vil prale af en 6.7-tommer skærm. Derudover vil der også være en standard iPhone 15 og iPhone 15 Plus sammen med Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra anden generation og Apple AirPods Pro anden generation.

Selvom Apple ikke har givet nogen officiel information om de nye iPhones, tyder lækkede rapporter på, at de vil være lettere end tidligere modeller, tilbyde forbedret batterilevetid og have et opgraderet kamera. En bekræftet ændring er, at de nye iPhones vil inkludere et USB-C-opladningskabel i stedet for det proprietære lightning-kabel, der er blevet brugt i tidligere modeller. Denne beslutning er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, som kræver, at alle bærbare enheder skal være kompatible med en universel oplader inden december 2024.

Med hensyn til priser er der ikke offentliggjort nøjagtige tal, men indikationer tyder på, at de nye iPhones kan være lidt dyrere end deres forgængere. Apples 2023-sortiment af iPhones og ure vil ikke være tilgængelige til køb før den 22. september.

Den længe ventede lanceringsbegivenhed, kendt som 'Wonderlust', finder sted i Steve Jobs Theatre i Apple Park, Californien. Fans kan tune ind på livestreamen af ​​begivenheden kl. 6 britisk tid for at få alle detaljerne om de nye iPhones og andre spændende produkter.

– iPhone 15-serien skal lanceres i dag (12. september). Kredit: LAW Ho Ming / Getty Images

– Wonderlust event introducerer nye produkter til forbrugerne. Kredit: Apple