Vi præsenterer det nye Apple Watch Series 9

Apple har officielt introduceret Apple Watch Series 9, den seneste tilføjelse til deres smartwatch-serie. En af de vigtigste funktioner i Series 9 er den nye Apple S9 SiP, som giver betydelige forbedringer i ydeevne og funktionalitet.

S9 SiP kan prale af en opgraderet CPU, en 30 % hurtigere GPU og en 4-kerne neural motor. Disse opgraderinger resulterer i en fordoblet hastighed for maskinlæringsopgaver, hvilket gør smartwatchet endnu mere dygtigt end dets forgængere. Den forbedrede neurale motor gør det også muligt at behandle Siri-anmodninger på selve enheden, hvilket sikrer hurtigere og mere sikre operationer.

En anden bemærkelsesværdig tilføjelse til Series 9 er den nye ultrabredbåndschip. Denne chip gør det muligt for brugere at pinge deres tilsluttede iPhone og finde den, på samme måde som et AirTag fungerer. Derudover har Series 9 en skærm, der kan justere lysstyrkeniveauer, med et maksimum på 2,000 nits og et minimum på 1 nit.

En af de iøjnefaldende funktioner i Series 9 er "dobbelttryk"-bevægelsen. Denne gestus giver brugerne mulighed for at styre den primære knap i en app ved at dobbelttrykke deres tommelfinger og pegefinger sammen, hvilket gør det nemmere at udføre almindelige opgaver såsom at starte den smarte stak eller besvare opkald.

Apple har også afsløret Apple Watch Ultra 2, som deler mange af de samme funktioner som Series 9, men som tilbyder endnu lysere skærmfunktioner på op til 3,000 nits. Ultra 2 inkluderer en ny urskive kaldet Modular Ultra, designet specielt til atleter og udendørsentusiaster, der har brug for GPS-koordinater, højdeoplysninger eller vanddybdemålinger.

Både Apple Watch Series 9 og Ultra 2 kan forudbestilles fra i dag og vil blive officielt lanceret den 22. september. Series 9 er prissat til $399, mens Ultra 2 koster $799. Apple har også introduceret miljøvenlige "FineWoven"-armbånd som en mulighed for Apple Watch-serien.

For flere detaljer om meddelelserne under Apples Wonderlust Event, tjek vores omfattende roundup.

kilder:

– Apple S9 SiP: Apple-meddelelse

– Ultrabredbåndschip: Apple-meddelelse