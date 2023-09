Apple lancerer iPhone 15 Series og Apple Watch Series 9 ved Wonderlust Event

Apple har endelig afsløret den længe ventede iPhone 15-serie og den seneste tilføjelse til deres smartwatch-serie, Apple Watch Series 9, ved Wonderlust-begivenheden i 2023. iPhone 15 stjal showet med dets imponerende design, funktioner og opgraderinger, mens Apple Watch Series 9 forventes at høste stor påskønnelse ligesom sin forgænger, Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 9 har fået en opgradering med en kraftig ny chip, der forventes at forbedre den samlede ydeevne. Den tidligere model introducerede Cycle Tracking-funktioner til kvinders sundhed, og denne funktion fortsætter i den nye serie. Derudover har Apple også introduceret premium Apple Watch Ultra 2 med nye tilføjelser og funktioner.

Det nye Apple Watch Series 9 er drevet af det nyeste S9-chipsæt, der giver forbedret ydeevne. En bemærkelsesværdig funktion er Siri+health-integrationen, der giver brugerne mulighed for at interagere med stemmeassistenten for påmindelser og sundhedsrelaterede forespørgsler, såsom kontrol af puls. Apple har også introduceret en praktisk funktion med dobbelttryk, der giver brugerne mulighed for at besvare opkald, afslutte opkald, afspille/pause musik og rulle gennem widgets med et enkelt dobbelttryk ved hjælp af tommelfinger og pegefinger.

Apple Watch Series 9 kører på det nye WatchOS 10, som introducerer yderligere funktioner og forbedringer til Apple Watch. Ifølge Apple vil Watch Series 9 være tilgængelig i næste måned og byder på forbedret hastighed og ydeevne sammenlignet med sin forgænger. GPS-versionen er prissat til $399, mens GPS+mobilversionen koster $499.

Samlet set viste Wonderlust-begivenheden de exceptionelle funktioner og design af iPhone 15-serien og Apple Watch Series 9. Apple fortsætter med at skubbe grænser med innovativ teknologi, der giver forbrugerne kraftfulde og funktionsrige enheder.

Kilder: Apple

Definitioner:

Chipset: Et chipset er en samling af integrerede kredsløb, der giver de nødvendige grænseflader og funktionalitet til en specifik elektronisk enhed.

WatchOS: WatchOS er operativsystemet designet specifikt til Apple Watch, der leverer softwaregrænsefladen og funktionaliteten til enheden.

GPU: GPU står for Graphics Processing Unit, ansvarlig for gengivelse og visning af grafik på elektroniske enheder.