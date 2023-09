Apple afslører Apple Watch Series 9: Hurtigere, smartere og mere bæredygtigt

Apple har officielt introduceret sin nyeste wearable, Apple Watch Series 9, ved Wonderlust-begivenheden i Cupertino. Det nye smartwatch er udstyret med den kraftfulde S9-chip, der kan prale med en 60% stigning i hastigheden og en 30% hurtigere GPU sammenlignet med sin forgænger.

En af de bemærkelsesværdige funktioner i Apple Watch Series 9 er introduktionen af ​​WatchOS 10 og Name Drop-funktionen. Denne funktion gør det muligt for brugere at dele personlige oplysninger, når de er i nærheden af ​​en anden bruger med den samme enhed. Derudover forbedrer integrationen af ​​Ultrawideband-teknologi interoperabilitet med HomePod og forbedrer Find My-funktionaliteten.

Displayet på Apple Watch Series 9 tilbyder imponerende lysstyrkefunktioner, der spænder fra 2,000 nits på sit maksimum til en enkelt nit på sit laveste. Introduktionen af ​​Siri-sundhedsfunktionen giver brugerne mulighed for at modtage sundhedsopdateringer via stemmekommandoer. Denne funktion understøttes af den opdaterede neurale motor, som forbedrer teksttransskriptionshastigheden med 25 % sammenlignet med S8-chippen.

En unik tilføjelse til Apple Watch Series 9 er Double Tap-funktionen. Ved at bruge dette inputsystem kan brugere udføre forskellige handlinger såsom at besvare opkald eller slukke for alarmer ved at trykke pegefinger og tommelfinger sammen. Denne funktion er indstillet til at være tilgængelig i næste måned.

I overensstemmelse med Apples forpligtelse til bæredygtighed er Apple Watch Series 9 virksomhedens "første kulstofneutrale" produkt nogensinde. At opnå denne status tilskrives brugen af ​​mere genanvendte komponenter, herunder kobolt, forbedret emballage og indkøb af "højkvalitets" kulstofkreditter.

Kunder kan vælge mellem en række farvemuligheder til Series 9, herunder starlight, sølv, midnat, produktrød og en ny pink farve. Startprisen for Apple Watch Series 9 er $399, med forudbestillinger, der begynder i dag og forsendelse, der starter den 22. september.

Definitioner:

– S9-chip: Den seneste chip udviklet af Apple til sine bærbare enheder, der giver forbedret ydeevne.

– Ultrawideband: En trådløs kommunikationsteknologi, der muliggør dataoverførsel med kort rækkevidde og høj båndbredde mellem enheder.

– Neural motor: En komponent af Apples chips, der er specialiseret i kunstig intelligens og maskinlæringsopgaver.

kilder:

– Apple Wonderlust-begivenhed i Cupertino.