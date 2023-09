Apple annoncerer Apple Watch Series 9: Hvad er nyt?

Apple har afsløret den seneste iteration af sit populære smartwatch, Apple Watch Series 9, under sin særlige begivenhed kaldet "Wonderlust". Det nye Apple Watch bevarer det samme design som sin forgænger, men kommer med bemærkelsesværdige opgraderinger med hensyn til processor og sensorer.

En af de væsentlige forbedringer i Apple Watch Series 9 er introduktionen af ​​SiP (system i en pakke) S9. Denne nye processor har en hurtigere GPU og CPU, hvilket resulterer i reducerede indlæsningstider, når du åbner apps eller genstarter systemet. Brugere vil opleve forbedret ydeevne og mere jævn drift.

Derudover inkorporerer S9 SiP en ny version af Apples ultra-bredbåndschip. I lighed med U1-chippen giver den forbedrede ultrabredbåndsteknologi "rumlig bevidsthed". Dette giver Apple Watch mulighed for præcist at registrere placeringen af ​​andre kompatible enheder i nærheden. Den forbedrede ultra-bredbåndsfunktionalitet forbedrer Find My-funktionen og åbner døren til nye muligheder.

Selvom Apple Watch Series 9 ikke introducerer nogen nye sundhedsfunktioner, har den en forbedret pulssensor for forbedret nøjagtighed. Apple har også tilføjet et nyt gyroskop, der gør det muligt for brugerne at styre uret med en dobbelttryksbevægelse, hvilket eliminerer behovet for at røre ved skærmen.

En anden bemærkelsesværdig forbedring er den lysere skærm på Apple Watch Series 9. Med en lysstyrke på op til 2000 nits leverer skærmen strålende billeder, selv i stærkt sollys. Når den ikke er i brug, dæmpes skærmen til kun 1 nit, hvilket sparer batteriets levetid.

Det nye Apple Watch Series 9 fås i 41 mm og 45 mm versioner, lavet i både aluminium og rustfrit stål. Priserne for Series 9 starter ved $399. Forudbestillinger til Apple Watch Series 9 er nu åbne, og det bliver officielt lanceret i butikkerne den 22. september.

