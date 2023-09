Hvad kan du forvente af Apples nye ure: Series 9 og Ultra 2

Apple er klar til at afsløre sin nye iPhone 15-serie samt næste generation af Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra 2 ved deres 'Wonderlust'-begivenhed. Mens information om iPhone 15 har cirkuleret, er de nye ure stort set forblevet et mysterium. Her er, hvad du kan forvente af Apples kommende ure og de store ændringer, de kan medføre.

Ifølge en nylig Bloomberg-rapport fra Mark Gurman vil Apple Watch Series 9 og Ultra 2 have et lignende design som de nuværende modeller, men kan have en ny processor og forskellige sensor- og komponentopgraderinger. Dette kan omfatte en mere præcis pulssensor, der forbedrer urenes fitness-sporingsfunktioner. Det rygtes også, at de nye ure kommer med en ny U2-chip, en opgraderet version af den eksisterende ultra-bredbåndschip.

For eventyrentusiaster kan Apple introducere et nyt helt sort Apple Watch Ultra 2. Den nuværende Ultra-model er kendt for sit titanium-kabinet og holdbare glaskonstruktion, ideel til udendørsaktiviteter som vandreture og dykning. Den var dog kun tilgængelig i en enkelt farve, grå. For at løse denne begrænsning tilbyder Apple muligvis en helt sort version af Ultra 2.

Der har været rygter om et større redesign til Apple Watch, svarende til iPhone X's indflydelse på iPhone. Dette nydesignede ur med en microLED-skærm forventedes oprindeligt at blive lanceret i 2024. Det ser dog ud til, at dets udgivelse kan blive forsinket til anden halvdel af dette årti. Analytikere antyder, at microLED Apple Watch Ultra nu sandsynligvis lanceres i 1. kvartal 2026 i stedet for den tidligere forventede anden halvdel af 2025.

Mens iPhone 15-serien har fået stor opmærksomhed, er Apples nye ure forblevet relativt under radaren. Series 9 og Ultra 2 adskiller sig muligvis ikke væsentligt i udseende fra deres forgængere, men deres opgraderede processorer, forbedrede sensorer og den potentielle introduktion af en helt sort Ultra 2 vil sandsynligvis gøre dem til overbevisende muligheder for Apple-entusiaster og fitness-fokuserede brugere.

Kilder: Bloomberg, MacRumors