Apple Watch Series 9 og Ultra Set til væsentlige opgraderinger, foreslår rapporter

En nylig rapport fra Bloombergs Mark Gurman har kastet lys over de forventede opgraderinger, der kommer til både Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra. Selvom der har været begrænsede rygter omkring den nye Apple Watch-serie, giver rapporten mere indsigt i, hvad man kan forvente af disse enheder.

Ifølge rapporten vil der ikke være ændringer i størrelse eller design for nogen af ​​modellerne. Begge enheder vil dog have nye materialer og farver, med vægt på at bruge mere genbrugsmaterialer. Apple Watch Ultra vil også introducere en ny sort farvemulighed, som tidligere spekuleret.

Selvom rapporten ikke går i detaljer, tyder den på, at begge modeller vil modtage forbedringer i sensor og interne komponenter. Dette inkluderer en forbedret version af pulssensoren, som er meget rost for sin nøjagtighed. Sammen med disse opgraderinger er der også rygter om forbedret effektivitet og sensornøjagtighed.

Ydermere rygtes begge enheder at inkorporere en ny U2 ​​ultra-bredbåndschip, som vil forbedre enhedernes Find My-kapacitet.

Med hensyn til Apples skift væk fra læder, præciserer rapporten, at kun "nogle" af dets læderurremme vil blive udgået. Selvom der har været rygter om Apples overgang til et vævet kompositstof, er det usikkert, om denne ændring vil blive fuldt implementeret i den kommende Apple-begivenhed i september.

Mark Gurman, kendt for sin nøjagtige rapportering om Apples fremtidige planer, har en stærk track record i at levere pålidelig information.

