Apple Watch Series 8: Et godt køb med en Amazon-aftale

Apple er klar til at lave store afsløringer for iPhones, iPads og Apple Watch ved deres 'Wanderlust'-begivenhed. Mens Apple har en tendens til hurtigt at fjerne ældre modeller fra sit websted, er Apple Watch Series 8 stadig et fremragende køb for dem, der ønsker at sætte gang i deres fitnessrutine med forskellige apps.

Endnu bedre nyheder, Amazon tilbyder i øjeblikket 22% rabat på Apple Watch Series 8, hvilket bringer prisen ned til kun $309.99, en besparelse på $90.

Apple Watch Series 8 kommer med nøglefunktioner såsom en GPS-tracker, Crash Detection, en temperatursensor og adgang til en tredjeparts app-butik. Det blev lanceret i september 2022.

Selvom Series 9 er i horisonten, viser denne aftale sig at være en glimrende måde at begynde en aktiv livsstil på. Watch Series 8 tilbyder muligvis ikke mange ekstra funktioner sammenlignet med Series 7, men det giver stadig fordele som en temperatursensor til ægløsningssporing og crash-detektion. Desuden vil Apple Watch Series 10 med den kommende udgivelse af watchOS 8 modtage adskillige forbedringer og en ny brugergrænseflade.

Gennemgå konsensus fra LiveScience, TechRadar, Tom's Guide og T3 vurderer Apple Watch Series 8 positivt. Det anbefales stærkt til dem, der ønsker en stilfuld enhed til at spore skridt, motion og mere, samt få adgang til tusindvis af Apple Watch-apps på tværs af forskellige kategorier.

Hvis du overvejer at købe, skal du huske på, at Series 9 kan tilbyde yderligere funktioner. Derudover er Apple Watch Series 8 ikke kompatibel med Android-telefoner. Men hvis du vil have en pålidelig enhed til at spore dine fitnessmål, er Apple Watch Series 8 en fremragende mulighed.

Kilder: LiveScience, TechRadar, Tom's Guide, T3